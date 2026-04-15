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▲張姓男子毒駕精神渙散，另坐在副駕駛座的古姓前妻抱著藍髮女娃。（圖／警方提供）

新北環河快速道路往三重方向10日凌晨2時40分出現一幕詭異景象，一輛小客車不明原因以時速20公里的「龜速」在車道上緩慢行駛。新北市保安大隊特勤中隊員警深夜巡邏行經該路段時，察覺該車行跡極度不尋常，一路尾隨，並示意駕駛於三重區福德南路匝道下配合攔檢。怎料，警方上前盤查時，竟發現53歲的張姓男駕駛精神極度渙散，當場在駕駛座腳踏墊等處查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子菸彈、海洛因，當場依現行犯將兩人逮捕送辦。據了解，張男當時疑似因吸食毒品導致精神渙散，在速限較高的快速道路上竟以時速20公里「龜速」前進，引起巡邏員警起疑並一路尾隨至福德南路匝道口攔停。警方盤查時，先是在駕駛座腳踏墊與張男包包內起獲4包海洛因、菸彈及菸油；另毒品唾液快篩呈現陽性反應。至於坐在副駕駛座的39歲古姓前妻行跡更是可疑，其懷裡竟緊緊抱著一個詭異「藍髮女娃」，但才剛下車就掉出一包海洛因，隨後又在外套內搜出4顆毒菸彈，瞬間露餡。警方將兩人帶回後，依法對古女進行搜身，赫然發現她竟將多達8包的海洛因暗藏於褲子內。經警方初步清點，這對「毒鴛鴦」身上共藏有13包、總重高達146.8公克的海洛因，以及6顆依托咪酯菸彈與1罐菸油。警詢後，將張男與古女依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，並依法扣押移置車輛、採集尿液送驗，另後續將針對毒駕的公共危險罪嫌及毒品上游擴大追查。