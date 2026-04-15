《赤血沙漠》3月發售後顯起風潮，對遊玩配備的效能更是一大考驗，日前 AMD 祭出購買顯示卡送遊戲的活動，而欣亞數位本周也祭出優惠，只要購買「撼訊 Red Devil RX 9070 XT 16GB 紅魔搭配1050W金牌電源」，獨家限量贈送「AOC 27G4電競螢幕」，登錄撼訊官網，再送 Xbox PC Game Pass 3個月。

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3A開放世界大作《赤血沙漠》，以細膩的畫面、物理碰撞，以及吸睛的玩法系統，吸引不少玩家目光，自3月發售以來，已經進行不少更新改善操作，4月11日釋出1.03.00更新後，支援 Intel Arc GPU，Steam 一度攀升到81%的極度好評。

▲珍艾碧絲旗下開放世界 ARPG《赤血沙漠》在台灣時間3月發售後，包括PC、主機的評價極高。（圖／珍艾碧絲提供）
▲珍艾碧絲旗下開放世界 ARPG《赤血沙漠》在台灣時間3月發售後，包括PC、主機的評價極高。（圖／珍艾碧絲提供）
為了回饋玩家，AMD 祭出購買AMDRX9070 / RX9070XT 顯示卡等指定零組件，於AMD官網登入即可獲得《Crimson Deser 赤血沙漠》，期限至4月25日，而欣亞再加碼，5月30日前選購「撼訊 Red Devil RX 9070 XT 16GB 紅魔+MONTECH Century II 1050W 金牌電源」組合，除了享撼訊 Xbox PC Game Pass 3個月，再送「AOC 27G4 電競螢幕」。

欣亞數位指出，AOC 27G4 搭載Fast IPS面板，提供 0.5ms（MPRT）反應時間，擁有128% sRGB 的超廣色域，搭配 HDR10 技術，無論是3A大作的風景細節還是影音剪輯，揭能呈現極具層次感與鮮豔的視覺效果。

▲購買 AMD 顯示卡、RX 9070 XT 紅魔系列，就送 AOC 27G4 電競螢幕。（圖／欣亞數位提供）
▲購買 AMD 顯示卡、RX 9070 XT 紅魔系列，就送 AOC 27G4 電競螢幕。（圖／欣亞數位提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...