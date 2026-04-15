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▲明道近日罕見曬出愛女「小艾果」的正臉照，可愛模樣瞬間引發熱議。（圖／微博@芒果撈小萌主）

46歲男星明道在2019年與前女團KISS成員王婷萱結婚後，育有一對子女。而近日，明道罕見在社群曬出女兒「小艾果」的正臉，只見她戴著墨鏡、對著鏡頭露出燦笑，遺傳爸爸神基因的濃眉大眼睛、與超萌的嘴邊肉，瞬間融化大批網友，照片也直接在微博瘋傳，紛紛大讚小艾果的可愛外貌宛如精緻的洋娃娃。明道近日罕見曬出女兒小艾果正臉照，只見小艾果穿著卡通圖案的白色針織背心，搭配紅白條紋的褲子，頭上還戴著一頂可愛頭巾、配上紅色愛心墨鏡，對著鏡頭比出多個姿勢。小艾果也完美遺傳爸爸的神基因，濃眉大眼與嘴型都跟明道超相似。而小艾果燦笑時的嘴邊肉，更是瞬間萌翻眾人。明道女兒洋娃娃般的精緻樣貌，也火速在微博瘋傳，網友都忍不住狂讚：「這是誰家的寶貝這麼可愛啊」、「小公主這是要出道的節奏嗎？太可啦」、「濃眉大眼、活力滿滿」、「根本是爸爸的翻版」。事實上，明道曾分享過自己的育兒觀念，他昔透露被鄰居問到會不會把5億資產留給下一代，他毫不猶豫否認，明道認為比起保障孩子的生活，更重視的是傳遞給他們的「價值觀」。他還舉例：「（假如）我留5億給他，他很喜歡賭博，一個晚上就賭光，我能保障得了什麼？」認為就算一毛錢都不留給他，孩子也不一定會窮困潦倒。明道更分享，自己人生最快樂的時候，就是沒錢但是快要變有錢的奮鬥階段，坦言有錢之後，反而有段時間不知道該做什麼，「往後的日子裡，錢對我來說好像都是數字而已。」明道認為對未來開始具象化的「陌生安全感」，是一切快樂的源泉，如果直接把錢都留給兒子，他通通感受不到這些，「我剝奪了他自己闖關的快樂，可能挖了一個坑給他。」超清醒育兒觀被外界讚爆。