近日IG瘋傳一段貓狗搶食影片，博美犬Lola正享用食物時，櫃子底下突然伸出橘貓的「毛毛手」試圖偷襲，原來是同住的橘貓兄弟悄悄出手想搶食，讓牠當場嚇傻並露出委屈表情，不斷回頭向主人求救，逗趣反應吸引大量網友討論，直呼畫面又萌又好笑。

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博美吃飯遭「毛毛手」偷襲！牠被搶食一臉崩潰：馬麻你看他啦　

帳號「@the_lola_pom」分享影片，只見一隻名叫Lola的博美犬正吃得津津有味，卻在毫無預警的情況下，發現櫃子底下伸出一隻鬼鬼祟祟的毛毛手，直接抓住牠的寵物碗，似乎打算把食物拖走，這突如其來的攻勢，讓原本專心進食的Lola瞬間停下動作。

發現異狀後，Lola先是盯著那隻神秘毛毛手，接著又回頭望向主人，眼睛睜得大大的，表情充滿驚恐與無助，彷彿在求助「馬麻」。即便主人在一旁不斷安撫，告訴牠食物不會被搶走，Lola仍顯得半信半疑，反應既誇張又可愛。

▲▼發現胖橘想要搶食之後，Lola表情相當崩潰，直接用眼神告狀，希望馬麻出來主持公道。（圖／翻攝自IG@the_lola_pom）
▲▼發現胖橘想要搶食之後，Lola表情相當崩潰，直接用眼神告狀，希望馬麻出來主持公道。（圖／翻攝自IG@the_lola_pom）
▲（圖／翻攝自IG@the_lola_pom）
影片曝光後引發大量網友關注，主人也幽默表示，「我家這隻貓『橘力』真強」。不少人看完也紛紛留言，「狗狗：人類你不管管？」、「原來是橘貓啊，那沒事了」、「博美小發雷霆」、「毛手毛腳超可愛」。


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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...