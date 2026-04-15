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超商飲料「最上面3排」長大後不買了！一票30歲超認同：不敢碰

喝太多含糖飲料恐罹癌！醫揭改喝「2類」取代

長期攝取高糖飲料，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。

▲重症醫療科醫師黃軒提到，長期攝取高糖飲料，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，風險更高。（示意圖／達志影像／美聯社）

民眾應養成常補充水分的好習慣，同時採「減糖護腎」策略，可以逐步減少含糖飲料，以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，避免身體瞬間攝取大量草酸，每天茶飲次數也不能太多

台灣超商飲料五花八門，門市販售各類鋁箔包、寶特瓶或鐵鋁罐等數十款飲品，讓消費者可以隨心所欲挑選。過去台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師提醒，含糖飲料恐會增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險，建議民眾平時養成喝水習慣，同時採「減糖護腎」保持健康。有網友近日在Threads貼出一張超商飲料櫃照片，坦言自己已經是42歲了，隨著歲數越來越大，超商飲料櫃「最上面3排」不敢買來喝，只見畫面中，最上面是各種鋁箔包與鋁罐飲料，飲品則包括含糖紅茶、奶茶、咖啡和蔬果汁、茉莉花茶等。該篇貼文道出成年人的痛，許多人附和表示年紀增長後，為了身體著想加上口味轉變，都已減少飲用含糖飲料，「30歲過後就對這整櫃都沒興趣，不要說上三排了」、「36歲的我連下面的都不太敢碰了」。不過也有人持不同見解，坦言直到現在仍保持飲用習慣，「46歲，每天都要6瓶以上的麥香奶茶」、「我一樣42歲，第三排麥香系列冷飲 現在還在喝」、「上班、人生已經夠苦了，還是要喝一點甜的」。過去重症醫療科醫師黃軒提到，根據多篇大型流行病學研究數據顯示，與黑咖啡、無糖茶相比，每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍。根據台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師表示，含糖飲料主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。王奕淳醫師建議，；待習慣後，可以逐漸減少含糖量，以「無糖」為目標。