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▲議長周典論與副議長盧文瑞主持開球儀式，為賽事揭開序幕。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣議會於今15日至16日，在國立屏東大學民生校區光電球場舉辦「115年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」，今年共有16個地方議會組隊、509名選手參賽。議長周典論表示，賽事舉辦旨在響應全民運動政策，提升軟式網球競技水準，同時促進各地方議會間交流與情誼，活動每年由各地議會輪流承辦，今年首度由屏東縣議會主辦，別具意義。議會秘書長黃道東指出，本賽事自民國88年開辦以來已邁入第27年，是全國議會軟網好手齊聚的重要平台。本屆賽事亦獲屏東縣政府大力支持，縣長周春米攜手國立屏東大學、中華民國軟式網球協會及屏東縣體育會軟式網球委員會共同協辦。上午9時舉行開球儀式，由議長周典論與副議長盧文瑞共同主持，正式揭開2天的精彩賽程，歡迎民眾踴躍到場觀賽，為選手加油。