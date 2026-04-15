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波特蘭拓荒者隊今（15）日在西區附加賽上半區上演「以下剋上」的精采戲碼，靠著前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）打出職業生涯代表作，單場轟下41分12助攻，最終以114：110客場險勝鳳凰城太陽。拓荒者不僅鎖定西區第7種子重返季後賽，首輪更將挑戰聖安東尼奧馬刺，阿夫迪亞賽後自信表示：「他們也很年輕，我們會放手一搏。」這場比賽拓荒者一度領先14分，雖遭太陽強力反撲反超，但最後關頭阿夫迪亞展現超級球星氣場。他全場出賽38分鐘，22投15中砍下41分12助攻7籃板。賽後談到季後賽將對決西區第2的馬刺隊，阿夫迪亞毫不畏懼：「馬刺也很年輕，這會是一場硬仗。但我們可以放手去拼，我們會做好出戰準備。」這是拓荒者自2021年後、睽違5年再次闖入季後賽。總教練斯普利特（Tiago Splitter）激動表示：「今年非常艱難，但這支隊伍韌性十足，能打進季後賽是一項了不起的成就。」拓荒者首輪將對決馬刺，這也是雙方繼2013-14賽季後，再度於季後賽交鋒。值得一提的是，拓荒者陣中的中國新星楊瀚森雖然此役被棄用未能登場，但他仍隨隊「躺贏」進軍季後賽。這也意味著時隔8年後，再次有中國球員晉級NBA季後賽。上一次達成此成就的是2018年的周琦（效力於火箭隊）。楊瀚森也成為史上第7位晉級NBA季後賽的中國球員，加入姚明、易建聯、王治郅、巴特爾、孫悅與周琦的行列。雖然楊瀚森目前在隊內定位較邊緣，僅能在垃圾時間尋求上場機會，但球迷仍高度期待他能在首輪系列賽中，獲得對決馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）的機會。拓荒者將在首輪面對擁有強大主場優勢的馬刺。回顧本季例行賽，馬刺以2比1的對戰紀錄佔得先機，且雙方前一次在季後賽交手（2014年）時，拓荒者曾以1比4慘遭馬刺淘汰。然而，隨著阿夫迪亞狀態如日中天，加上球隊成功挺過附加賽洗禮，這支波特蘭青年軍已準備好要在季後賽首輪挑戰「老七傳奇」。