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美國與伊朗戰爭開打超過45天，美國總統川普表示，在雙方達成為期兩週的停火協議、敵對行動有所緩和之際，美國與伊朗之間的戰爭「非常接近」結束。福斯新聞節目主持人巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）更在社群平台直接爆料，川普對她說美國與伊朗的戰爭「已經結束了」。根據福斯新聞報導，川普在接受巴爾蒂羅莫的「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目專訪時表態，「我認為戰爭接近結束，是的。我認為它非常接近結束。」川普這番言論出現在美國官員與伊朗談判代表之間的和平談判，預計將於週四重啟之際。此前，雙方在伊斯蘭馬巴德舉行的談判陷入僵局。週一川普宣布對所有伊朗港口實施海上封鎖，此舉代表著衝突再度升級。美國上週已同意停止對伊朗的轟炸行動。儘管川普表示戰爭即將結束，但他同時指出，美國的行動尚未完成。川普提到，「如果我現在就撤出，他們要花20年才能重建那個國家。而我們還沒有完成任務。我們會看看接下來會發生什麼。我認為他們非常想達成協議」。巴爾蒂羅莫更在社群平台X上透露，川普向她表示，美國與伊朗的戰爭「結束了」。她透露，自己問及川普「總統先生，你一直用過去式（was, was, was）在談這場戰爭」，當她問川普戰爭是否結束，川普回答，「已經結束了」。