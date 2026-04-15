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⚾2026年中職戰績表（截至4月14日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 11 7-4-0 0.636 - 1 台鋼雄鷹 12 7-4-1 0.636 0 3 富邦悍將 10 6-4-0 0.600 0.5 4 樂天桃猿 10 5-5-0 0.500 1.5 5 統一獅 10 4-5-1 0.444 2 6 中信兄弟 11 2-9-0 0.182 5

▲味全龍洋投魔神龍本季初登板，交手富邦悍將。（圖／味全龍提供,2026.3.22）

▲台鋼雄鷹王維中今日掛帥先發交手中信兄弟，目標搶下轉隊後首勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.3.24）

❗️今日新莊氣溫落在27至28度、降雨機率40%，洲際氣溫落在26至28度、降雨機率10%，桃園氣溫落在25至27度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

▲統一獅目前吞下3連敗，今日推出洋投布雷克先發，目標替球隊終止3連敗。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

中華職棒37年例行賽持續進行，今（15）日共有3場比賽，排名墊底的中信兄弟，開季至今洋投勝場尚未開胡，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）出馬，交手台鋼雄鷹左投王維中；味全龍昨（14）日在9局下被孔念恩敲出再見安打，終止3連勝，今日推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手富邦悍將土投游霆崴；目前吞下3連敗的統一7-ELEVEn獅，今日北上踢館樂天桃猿，推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔爾曼（Kyle Marman ）。新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出土投游霆崴先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率3.60。去年游霆崴交手龍隊3次，全是後援出賽，投4局失3分，對戰防禦率6.75。龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由洋投魔神龍掛帥，是本季初登板，魔神龍去年效力桃猿，拿下13勝8敗，防禦率2.51。去年魔神龍與悍將交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.36，數據相當優異。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽3場吞下2敗，防禦率3.71。去年與雄鷹交手4場，羅戈拿下1勝2敗，對戰防禦率1.48。雄鷹目前與龍隊並列第1，今日由本土左投王維中掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率高達10.80。去年與兄弟交手2場，全是後援出賽，投4局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.42。魔爾曼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。獅隊目前排名聯盟第5，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.84。布雷克去年與桃猿交手3次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.32。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網