中華職棒37年例行賽持續進行，今（15）日共有3場比賽，排名墊底的中信兄弟，開季至今洋投勝場尚未開胡，今日推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）出馬，交手台鋼雄鷹左投王維中；味全龍昨（14）日在9局下被孔念恩敲出再見安打，終止3連勝，今日推出洋投魔神龍（Marcelo Martinez）交手富邦悍將土投游霆崴；目前吞下3連敗的統一7-ELEVEn獅，今日北上踢館樂天桃猿，推出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）交手魔爾曼（Kyle Marman ）。《NOWnews》整理出4月15日中職三地開打的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月14日賽後）：
魔神龍本季初登板 交手悍將游霆崴
新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出土投游霆崴先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率3.60。去年游霆崴交手龍隊3次，全是後援出賽，投4局失3分，對戰防禦率6.75。
龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由洋投魔神龍掛帥，是本季初登板，魔神龍去年效力桃猿，拿下13勝8敗，防禦率2.51。去年魔神龍與悍將交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.36，數據相當優異。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
羅戈掛帥搶兄弟洋投首勝 雄鷹推王維中應戰
洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽3場吞下2敗，防禦率3.71。去年與雄鷹交手4場，羅戈拿下1勝2敗，對戰防禦率1.48。
雄鷹目前與龍隊並列第1，今日由本土左投王維中掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率高達10.80。去年與兄弟交手2場，全是後援出賽，投4局無失分，對戰防禦率0。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
3連敗獅隊推布雷克止敗 交手陌生洋投魔爾曼
桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.42。魔爾曼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。
獅隊目前排名聯盟第5，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.84。布雷克去年與桃猿交手3次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.32。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日新莊氣溫落在27至28度、降雨機率40%，洲際氣溫落在26至28度、降雨機率10%，桃園氣溫落在25至27度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|11
|7-4-0
|0.636
|-
|1
|台鋼雄鷹
|12
|7-4-1
|0.636
|0
|3
|富邦悍將
|10
|6-4-0
|0.600
|0.5
|4
|樂天桃猿
|10
|5-5-0
|0.500
|1.5
|5
|統一獅
|10
|4-5-1
|0.444
|2
|6
|中信兄弟
|11
|2-9-0
|0.182
|5
新莊賽事，悍將目前排名第3，今日推出土投游霆崴先發，本季出賽1場吞下1敗，防禦率3.60。去年游霆崴交手龍隊3次，全是後援出賽，投4局失3分，對戰防禦率6.75。
龍隊目前與雄鷹並列聯盟龍頭，今日由洋投魔神龍掛帥，是本季初登板，魔神龍去年效力桃猿，拿下13勝8敗，防禦率2.51。去年魔神龍與悍將交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.36，數據相當優異。
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洲際賽事，兄弟目前仍排名聯盟墊底，今日推出王牌洋投羅戈先發，本季出賽3場吞下2敗，防禦率3.71。去年與雄鷹交手4場，羅戈拿下1勝2敗，對戰防禦率1.48。
雄鷹目前與龍隊並列第1，今日由本土左投王維中掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率高達10.80。去年與兄弟交手2場，全是後援出賽，投4局無失分，對戰防禦率0。
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桃園賽事，桃猿目前排名聯盟第4，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽2場，拿下1勝1敗，防禦率1.42。魔爾曼本季初次來台發展，今日是生涯首度交手獅隊。
獅隊目前排名聯盟第5，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽2場無勝敗紀錄，防禦率2.84。布雷克去年與桃猿交手3次，拿下1勝1敗，對戰防禦率4.32。
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❗️今日新莊氣溫落在27至28度、降雨機率40%，洲際氣溫落在26至28度、降雨機率10%，桃園氣溫落在25至27度、降雨機率30%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。