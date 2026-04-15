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民眾黨籍的中配前立委李貞秀遭開除黨籍喪失不分區立委身分，隨即化身爆破士上遍綠營政論節目，遭部分小草質疑跟批評。她今（15）天則回嗆，無所謂，因為現在除了偏綠媒體給她發聲平台外，沒有任何藍營、偏白營平台給他機會，所以他只能掌握發聲頻道。李貞秀今受訪表示，對於民眾黨支持者罵他上節目通告，她無所謂，因為現在除了綠營、偏綠的媒體給我發聲平台、發聲管道之外，沒有任何藍營或者是比較有偏白營友好的平台給她機會，所以她只能去掌握發聲頻道。李貞秀說，發完那篇臉書以後，她拒絕所有的媒體邀約，而且決定說後續都不碰政治，也不講民眾黨的事情，他認為說至少有澄清處境，包括在中評會上的會議紀錄。正常的會議紀錄是要給當事人簽名？但是他看到的那一份4月7日的會議紀錄，是 4 月 13 號在中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名，那就是你說了算啊，我算什麼？我的意見在哪裡？李貞秀說，後來特別在那份會議紀錄上加註，特別註明登載不實的地方，或者是還有加補充的意見，然後才簽了名。大家去看一下那個簽名的時間也不同，包括內容也不同，他們那個會議紀錄是紙本印出來的，只有他們簽名沒有她的簽名，那她的補簽的是有用手註記上去的，「我不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢，這個是我一再一再強調的」李貞秀也痛斥，不容許那個身為台灣民眾黨的主席黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後你自己這樣子打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄的、也不去申請任何的法律動作的一個立法委員，你還要這樣來誣蔑他的人格。我想真的是台灣人大家都在看，「做人免按呢啦，真正袂使按呢，食人夠夠」（台語：做人不能這樣，真的不能這樣欺人太甚）。李貞秀說，她會這麼打黃國昌，是因為擔心柯文哲被黃國昌架空，她也說，黨徽那件事是她誤會了，是過去大家會別上KP徽章，「後來黃國昌叫我們只別一個台灣的 Logo 了。就是叫大家說以後大家都別那個台灣的，不要別柯 P 了。不然我出席、包括上節目什麼我都是別那個 KP 」