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洛杉磯道奇隊王牌山本由伸，在今（15）日主場面對紐約大都會的比賽中，繳出了7.2局失一分的超好表現，雖然今日道奇打線熄火，直到八下才逆轉比分，山本由伸無緣收下第三勝。開季至今四場先發登板，山本由伸皆繳出優質先發的內容，今日更是達成本季最長投球局數，以及連續解決20名打者，展現超強壓制力。比賽一開始，山本由伸面對首名打者林多（Lindor），在球數陷入沒有好球兩壞球的劣勢後，一顆投向紅中的 95.3 英里（約 153.3 公里）直球被掃向右外野看台。清脆的擊球聲響起，現場觀眾陷入一片寂靜。這是山本在本季登板中，首次在第一局失分。雖然開局即失分，但他隨即重新振作表示：「被首名打者擊出全壘打雖然感到非常不甘心，但還是設法切換心情投了下去。」面對第 2 名打者起，穩定地讓羅伯托（Robert）擊出右外野飛球、波蘭科（Polanco）一壘滾地球、比薛特（Bichette）一壘滾地球，以最小失分結束首局。2 局起山本在計分板上掛上一連串的「0」，自首名打者全壘打後，直到7局二出局被比薛特擊出左外野邊線二壘安打為止，連續解決了20名打者。他有效地混合直球與多樣變化球，抓下出局數。他回顧時提到的：「投出了相當不錯且優質的指叉球，不僅能誘使揮空，在推進球數上也是非常有效的球種。」史密斯（Will Smith）在受訪時提到山本，帶著笑容表示：「內容非常出色。混合了指叉球、切球、滑球等各種球種，我認為是一如既往的精彩投球。」另外也大讚山本由伸的指叉球：「在今天的投球中，我認為指叉球是最好的，誘使了許多揮空。」道奇在開季至今的17場比賽中取得13勝4敗，雖然維持著極佳的狀態，但當家捕手並未鬆懈：「希望能累積更多勝利。我們每天來到球場，都是為了贏球而做準備。我們最終的目標是奪得世界大賽冠軍，但每一天的累積是很重要的。所以，現在只是以贏下明天的比賽為目標。」