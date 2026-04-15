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台灣政府近年與印度政府對台，希望可以從印度引進移工，成為台灣第五大移工來源國，但遭到台灣社會強烈反彈。三三會理事長林伯豐今（15）日受訪說，台灣對於移工需求是有必要的，但是不是引進印度勞工必須要仔細評估，要政府聽聽企業需求，認為對於引進移工來台有限制是對的，但應該要更鬆綁，「比用哪一國的外勞更需要重視。」台灣與印度於 2024 年簽署勞務合作備忘錄（MOU），歷經兩年餘的磋商，勞動部長洪申翰近期透露，首批約 1,000 名印度移工可望於年底引進，並以製造業為優先。但消息一出，社會卻譁然，批評政府聲浪四起，甚至認為會對年底九合一選舉帶來危機，更有政治人物說，民眾憂台灣變「性侵島」。公共政策網路參與平台上也出現提案，稱印度發生多起重大性侵案件，「台灣長期以來引以為傲的治安環境與婦女深夜出門的安全感，不應成為實驗政策的祭品」、「台灣作為亞洲性平領頭羊，不應引進與我國性平意識存在劇烈落差之勞動力」，要求立即中止引進印度勞工計畫。對此，林伯豐說，台灣對於移工需求是有必要的，但是不是引進印度勞工必須要仔細評估，要政府聽聽企業需求，認為對於引進移工來台有限制是對的，但應該要更鬆綁，「比用哪一國的外勞更需要重視。」他補充，像是現在移工比率是最高35%，可能特殊的狀況申請會提高一點點。這個外勞從哪一個國家來不是重要的，開放外勞的上限、上額才是最重要的。根據勞動部規定，針對移工上限規定是與製造業配額與工廠的等級「3K五級制」牽連，從D級到A+級分別可以有10%至35%的移工配額，若一家公司有100人，A+級享有35%，那就可以進用35位移工。另外，勞動部也准許條件下增加移工配額，如製造業Extra制（增額進用外籍移工）是透過「附加就業安定費」提升移工配額的機制，2026年起最高可讓總移工佔比提高至45%。2026年新增，製造業雇主為本國全時勞工每月加薪，增額上限為勞保投保人數的 10%。