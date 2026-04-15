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前民眾黨立委李貞秀13日遭中評會開除黨籍，同步喪失不分區立委身分，不過她也並未就此罷休，展開一連串絕地大反攻，連日登上政論節目爆破，將黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫等高層通通砲轟一輪。而李貞秀遭開鍘後，今（15）日上午首度現身立法院，引發媒體大陣仗關注，備受矚目的除了相關發言以外，她的一身行頭也成為另類焦點。李貞秀稍早受訪時強調，她從頭到尾不斷攻打黃國昌，是因為自己很憂心柯文哲在黨內遭到架空，並針對前一日節目中提及「更改黨徽」說法澄清，她坦言記憶有誤，實際上是黃國昌要求立委們別上台灣國旗徽章就好，避免佩戴「KP徽章」。除了發言引發討論，李貞秀的穿搭同樣吸睛，她今日身穿要價17萬台幣的迪奧（Dior）外套，手腕則掛著愛馬仕（Hermès）GARDEN PARTY手提包，市價約10萬至20萬元之間，與國民黨立委徐巧芯曾拎過的愛馬仕包為同款，而包上掛著的小馬吊飾，價值也高達近3萬元，整體造型再度掀起話題。離開立法院後，李貞秀前往內湖錄節目，被目擊到親自駕駛保時捷（Porsche）車款，並脫掉迪奧外套，僅穿著Diane von Furstenberg（DVF）設計款連身裙，與稍早造型形成對比。面對媒體追問是否回應外界批評，包括「館長」陳之漢稱她為「背骨仔」，李貞秀僅簡短表示先前已在立法院受訪，未再多談，隨即快步進入攝影棚，沒有正面回應相關質疑。