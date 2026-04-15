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洛杉磯道奇日籍強投山本由伸今（15）日在主場迎戰紐約大都會，繳出本季代表作。他主投7.2局僅被敲出4支安打失1分，成功率領道奇以2：1力克大都會，豪奪2連勝。有趣的是，山本由伸此役捨棄了前場使用的黑紅配色手套，換回招牌藍色手套，賽後他也親自解釋了這項「開運舉動」的背後原因，直言找回絕佳手感。今日道奇與大都會展開激烈的投手戰，山本由伸對決大都會先發投手麥克萊恩（Cullan McLean）。山本由伸全場投出本季個人新高的104球，其中飆出7次三振，精準的控球讓大都會打線一籌莫展，直到第8局途中才退場休息，展現出強大宰制力。相較於前一場對戰多倫多藍鳥時使用的黑底配紅色手套，山本由伸今日換回了藍色系手套。談到換手套的考量，山本表示：「手套對於投球來說非常重要，這款藍色手套讓我感覺非常『契合』。」山本由伸坦言，雖然前兩週的表現還算順利，但總覺得「還差那麼一點點」，因此決定換回原本熟悉的手套試試看，希望能找回最佳的手感。靠著山本由伸優質先發，加上塔克（Kyle Tucker）8局下平手僵局時，擊出左外野方向致勝適時安打，成功送回代打進佔得分圈的羅哈斯（Miguel Rojas）跑回超前分，最終這場投手大戰由道奇以2：1帶走勝利。