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▲AKIRA（如圖）聊及與老婆林志玲、4歲兒子的私下日常，臉上掛滿笑容。（圖／記者嚴俊強攝影）

AKIRA一早被4歲兒踹醒！與林志玲天天教中文

▲AKIRA（如圖）天天被兒子踹醒，笑稱很痛卻享受其中。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲AKIRA（左）與林志玲（右）結婚6年多，一家三口幸福圓滿。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）

日本藝人AKIRA（黑澤良平）今（15）日以「UCC BLACK」咖啡品牌大使身分出席記者會，除了分享自己在演藝事業堅持、純粹的初衷之外，也不免俗聊及與老婆林志玲、4歲兒子的私下日常，AKIRA受訪透露，每天一早必定被兒子踢醒，雖然有時真的很痛，但看到對方踢完露出的笑容，內心就湧現暖流，AKIRA今擔任咖啡品牌大使，一身全黑西裝亮相，成熟男性魅力溢於言表，稍早受訪聊起家庭日常，他卸下偶像包袱，笑開懷有問必答，透露每天一早必定被兒子踢醒，雖然有時真的很痛，但看到對方踢完後大笑，內心就滿足不已。AKIRA感嘆時光匆匆，想到兒子一晃眼已經4歲，陪伴孩子的時光真的很短暫，「也只有這段時間了，想來有淡淡的哀傷，雖然要承受任何疼痛，但看到他的笑容就覺得是一件很棒的事情。」更直呼夫妻倆對兒子的疼愛，難以言喻。本月初剛過兒童節，AKIRA坦言沒有特別過，因為2人對兒子注入的情感與愛，早不需節日證明，「天天都在過兒童節，這就是我們的日常」，還有兒子天天學習中文，「推土機」一詞讓AKIRA大開眼界，不禁自嘲：「我人生到底什麼時候會用到這個字？」至於4歲兒如何對待林志玲？竟然跟AKIRA有強烈對比！上月17日林志玲受訪表示，「兒子會跑過來喊『媽媽I Love You』，還會拍影片也說『愛してます』，我把這個藏在心中來面對生活挑戰，每天都滿沉浸在開心中。」林志玲升格母親近4年，回歸家庭之餘，仍不忘自我實現與價值，「我知道媽媽很辛苦，所以我們要愛自己，讓自己活得精彩！當了媽媽之後我會注重服裝的舒適、不怕髒跟好活動！」成為眾人心目中的女性楷模，備受喜愛。