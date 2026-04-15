日本藝人AKIRA（黑澤良平）今（15）日以「UCC BLACK」咖啡品牌大使身分出席記者會，除了分享自己在演藝事業堅持、純粹的初衷之外，也不免俗聊及與老婆林志玲、4歲兒子的私下日常，AKIRA受訪透露，每天一早必定被兒子踢醒，雖然有時真的很痛，但看到對方踢完露出的笑容，內心就湧現暖流，「想到陪伴孩子的時光很短暫，也只有這段時間了，想來有淡淡的哀傷，雖然要承受任何疼痛，但看到他的笑容就覺得是一件很棒的事情。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲AKIRA（如圖）聊及與老婆林志玲、4歲兒子的私下日常，臉上掛滿笑容。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲AKIRA（如圖）聊及與老婆林志玲、4歲兒子的私下日常，臉上掛滿笑容。（圖／記者嚴俊強攝影）
AKIRA一早被4歲兒踹醒！與林志玲天天教中文

AKIRA今擔任咖啡品牌大使，一身全黑西裝亮相，成熟男性魅力溢於言表，稍早受訪聊起家庭日常，他卸下偶像包袱，笑開懷有問必答，透露每天一早必定被兒子踢醒，雖然有時真的很痛，但看到對方踢完後大笑，內心就滿足不已。

AKIRA感嘆時光匆匆，想到兒子一晃眼已經4歲，陪伴孩子的時光真的很短暫，「也只有這段時間了，想來有淡淡的哀傷，雖然要承受任何疼痛，但看到他的笑容就覺得是一件很棒的事情。」更直呼夫妻倆對兒子的疼愛，難以言喻。

▲AKIRA（如圖）天天被兒子踹醒，笑稱很痛卻享受其中。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲AKIRA（如圖）天天被兒子踹醒，笑稱很痛卻享受其中。（圖／記者嚴俊強攝影）
本月初剛過兒童節，AKIRA坦言沒有特別過，因為2人對兒子注入的情感與愛，早不需節日證明，「天天都在過兒童節，這就是我們的日常」，還有兒子天天學習中文，「推土機」一詞讓AKIRA大開眼界，不禁自嘲：「我人生到底什麼時候會用到這個字？」

▲AKIRA（左）與林志玲（右）結婚6年多，一家三口幸福圓滿。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）
▲AKIRA（左）與林志玲（右）結婚6年多，一家三口幸福圓滿。（圖／翻攝自林志玲工作室微博）
至於4歲兒如何對待林志玲？竟然跟AKIRA有強烈對比！上月17日林志玲受訪表示，「兒子會跑過來喊『媽媽I Love You』，還會拍影片也說『愛してます』，我把這個藏在心中來面對生活挑戰，每天都滿沉浸在開心中。」

林志玲升格母親近4年，回歸家庭之餘，仍不忘自我實現與價值，「我知道媽媽很辛苦，所以我們要愛自己，讓自己活得精彩！當了媽媽之後我會注重服裝的舒適、不怕髒跟好活動！」成為眾人心目中的女性楷模，備受喜愛。

相關新聞

林志玲3歲兒萌喊I love You！當媽後天天都開心　放閃AKIRA沒極限

國民姐夫AKIRA宣布8/8台北開唱！父親節這樣過　出道20年加碼喜訊

AKIRA年輕帥照出土！每天鹽水洗頭變塵土樣　他回頭看傻:我是怎了

林志玲遭指臉蛋不一樣！上火線親回外貌話題　老公AKIRA隔海放閃

黃聖凱編輯記者

嗨，我是黃聖凱，一名以文字為志業的新聞工作者。目前任職NOWNEWS今日新聞娛樂中心記者。

成長於單親家庭，使我養成獨立、堅毅與敏銳觀察力的特質，也培養出真誠、善解人意的感知力。

我熱愛健身、登...