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▲《超級瑪利歐銀河電影版》之前在威秀影城推出的「耀西造型爆米花桶」，已經吸引民眾瘋搶。（圖／翻攝自威秀影城粉絲團）

▲艾美獎視帝唐納格洛佛，爭取在《超級瑪利歐銀河電影版》為耀西配音，自己也做了很多功課。（圖／摘自IMDb）

▲真人版電影《超級瑪俐》就有出現耀西（右）外型設定就是一隻小恐龍。（圖／摘自IMDb）

《超級瑪利歐銀河電影版》全球賣破6.32億美元（約合台幣200億），超人氣電玩角色耀西首度在此系列登場，成為矚目焦點。麥當勞聯名的瑪利歐系列公仔今（15）日第三波開賣就以耀西最具話題，全台各地都有搶購耀西的排隊人潮，足見其驚人魅力。雖然耀西常被認為是恐龍，甚至在33年前的真人版電影也將它設定為小恐龍，但電玩總監手塚卓志強調耀西是烏龜，似乎就是官方的答案，艾美獎視帝唐納格洛佛更主動爭取在電影裡為耀西獻聲。耀西造成的搶貨之亂，之前已經在威秀影城的造型爆米花桶預售被黃牛搶光、引起過一陣子話題，後來才又開放向隅的觀眾預購。麥當勞的瑪利歐聯名公仔，也有一堆人排隊搶購。耀西曾經被認定是恐龍，直到手塚卓志在2017、2019年的訪談中兩度確認耀西是烏龜，粉絲才勉強接受。不過在《超級瑪利歐銀河電影版》，耀西的物種沒有特別被強調，配音演員找來《亞特蘭大》艾美獎視帝唐納格洛佛，他還是自己積極爭取得到這個機會。唐納格洛佛一知道《超級瑪利歐銀河電影版》會有耀西登場，馬上興致勃勃，甚至叫經紀人打電話給負責動畫製作的照明娛樂CEO，傳達自己真的很想扮演耀西，也真的很想加入《超級瑪利歐》宇宙，終於如願以償。耀西雖然不是個台詞很多的角色，反而突顯唐納格洛佛用聲音來展現心態、情緒的功力，亦是這部片值得關注的重點之一。連在《超級瑪利歐銀河電影版》繼續聲音演出大反派「庫巴」的傑克布萊克，都認為能邀到奧斯卡影后布麗拉森為羅潔塔公主配音，又有唐納格洛佛積極爭取演耀西，實在非常幸運。他們兩人的共同點，除了都是實力被獎項肯定的好演員外，也都熱愛任天堂所打造出來的電玩世界，錄音的時候表現更加賣力，為片子大大加分。在瑪利歐電玩中，耀西和瑪利歐是好友也是戰友，瑪利歐會騎在他身上，過去電玩粉絲以為耀西是恐龍，背上紅色的部分是馬鞍，結果在手塚卓志強調耀西是烏龜後，粉絲才恍然大悟，原來平常瑪利歐是騎在耀西的龜殼。33年前的真人版電影《超級瑪俐》因為氣氛過於陰暗、詭異，當時票房大爆死，現在受到不少邪典片愛好者的推崇，這部片中的耀西就被設計成恐龍，為耀西的物種轉變留下最好的紀錄。