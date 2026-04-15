鼎王麻辣鍋表示，看準信義與101商圈兼具觀光、娛樂、國際活動與夜生活的高度發展潛力，正式插旗信義區ATT 4 FUN百貨6樓的精華地段，「全台百貨首店」還推出「麻辣霜淇淋、調酒與茶飲」，並因應新店開幕推優惠，4月17日前，「全台的鼎王」都享有平日內用消費滿2500元，即享梅花豬肉買一送一優惠。
受到Super Junior 團員始源等多位韓星喜愛的「鼎王」，開設新分店「鼎王台北信義ATT店」，推出不少單店限定新產品，包含「麻辣鹽花霜淇淋」，以鼎王經典的麻辣湯頭為靈感入味、融合綿密的牛奶霜淇淋，再妝點細緻鹽花，滋味辣、鹹、甜。並有獨家「特色調酒系列」，結合茶香、水果與酒感元素，像是「柚美荔泡泡」結合荔枝酒、伏特加與葡萄柚果香，搭配青茶尾韻，口感輕盈順口。
鼎王麻辣鍋也表示，此次首度推出「杯裝飲品系列」，以清新果香平衡麻辣鍋的口感與中場轉味，精選10款特色茶飲全新上市，包含「紫蘇紅烏龍凍檸氣泡」、「葡萄四季青茶」、「橙香紅烏龍」等。
🟡「鼎王台北信義ATT店」優惠活動：
1、即日起~4月30日：內用招待新品「麻辣鹽花霜淇淋」乙份
2、即日起~5月31日：加入LINE好友，憑電子券免費兌換「檸檬紅烏龍」或「橙香紅烏龍」乙杯。
🟡全台「鼎王」所有分店優惠活動：
即日起~4月17日，消費滿2500元，即享梅花豬肉買一送一優惠
▪️鼎王麻辣鍋台北信義ATT店資訊一覽：
地址：台北市信義區松壽路12號6樓（ATT 4 FUN百貨6樓，近捷運台北101/世貿站）
線上訂位：官網
電話：02-8789-0068
營業時間：週一至週日11:00~02:00
台北晶華酒店旗下「三燔本家」與「三燔北投」 推出和牛壽喜燒吃到飽
同樣受到台灣人喜愛的鍋物還有壽喜燒，台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」還推出和牛吃到飽！即日起兩家餐廳升級食材用料，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。
台北晶華酒店提到，此次選用的「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感較為不膩。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿等。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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1、即日起~4月30日：內用招待新品「麻辣鹽花霜淇淋」乙份
2、即日起~5月31日：加入LINE好友，憑電子券免費兌換「檸檬紅烏龍」或「橙香紅烏龍」乙杯。
🟡全台「鼎王」所有分店優惠活動：
即日起~4月17日，消費滿2500元，即享梅花豬肉買一送一優惠
▪️鼎王麻辣鍋台北信義ATT店資訊一覽：
地址：台北市信義區松壽路12號6樓（ATT 4 FUN百貨6樓，近捷運台北101/世貿站）
線上訂位：官網
電話：02-8789-0068
營業時間：週一至週日11:00~02:00
台北晶華酒店旗下「三燔本家」與「三燔北投」 推出和牛壽喜燒吃到飽
同樣受到台灣人喜愛的鍋物還有壽喜燒，台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳「三燔本家」與「三燔北投」還推出和牛吃到飽！即日起兩家餐廳升級食材用料，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」優惠活動，以來自日本的A5和牛為主角，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位。兩人成行每人餐價2980元+10%，加入「晶華會APP」憑會員優待券每人可再折價1000元。
台北晶華酒店提到，此次選用的「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，擁有肉質軟嫩且富彈性的特色，相較於高油花的肋眼或菲力，臀肉芯的油花適中、赤身比例較高、口感較為不膩。
三燔本家與三燔北投亦依據館別特色規劃不同餐飲內容，三燔本家以精緻套餐形式呈現，套餐中包含前菜紫蘇番茄，並搭配排盤精緻的季節時蔬皿等。三燔北投則設有和風鮮食自助吧，提供小農時蔬、冷盤、Haagen-Dazs冰淇淋、飲料及手工豆花等自由取用吃到飽。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！