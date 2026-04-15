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總統賴清德即將在22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼，對此，涉外人士今（15）日分析，在中國積極透過「一帶一路」戰略與「中非合作論壇」意圖併吞非洲每一寸政治版圖當下，史瓦帝尼猶如中國在非洲最想得到的「最後一塊拼圖」，然而，這塊拼圖之所以能在過去超過半世紀的時間中堅守，靠的不是金錢的利誘，而是台灣數十年來在當地深耕基層、互惠互助的實質貢獻。賴清德將在22日至27日訪問友邦史瓦帝尼，這趟出訪不僅僅是為了與史王恩史瓦帝三世同慶登基40週年暨58歲華誕、見證雙方合作成果等，更是台灣在全球外交變局中，向世界展現其外交路線的誠信與韌性的重要時刻。涉外人士指出，長期以來，中國透過口惠而實不至的承諾誘，使非洲國家落入「債務陷阱」，透過表面光鮮亮麗的貸款與基礎建設，北京優先考慮的是如何掌控當地的電力、道路、橋樑、港口等關鍵基礎設施，進而鎖定非洲豐富的礦產資源與全球供應鏈，而中國宣稱大型開發案將有助提升當地就業率、促進經濟成長率，然而由中國統包的工程，卻都是由中國工人進駐當地進行興建作業，並未對當地帶來所謂的就業機會。據了解，在面對史瓦帝尼時，中國確實軟硬兼施，一方面以切斷貿易往來作要脅，另一方面不斷開出商業利益的空頭支票。相較於中國霸權式的資源掠奪，台灣則在史瓦帝尼推動公衛醫療、婦女賦權、人才培育、資通訊合作等，以具體的「榮邦計畫」提升史國整體韌性，這種以人為本的外交路線，與中方的蠻橫擴張形成強烈對比。此外，中國的野心不僅在非洲，自從宏都拉斯於2023年轉向與中國建交以來，當初中方許下的經濟榮景承諾並未兌現，取而代之的是其主要產業的衰落，宏國過去曾是台灣重要的白蝦進口來源，但在與台斷交後，中國並未如約提供相應的市場支持，導致宏國當地蝦農與養殖產業受到劇烈衝擊，甚至出現崩潰危機。涉外人士進一步表示，宏國主要是面臨隨之而來的貿易逆差擴大與中國產品大量傾銷的問題，將宏國經濟再重創一擊，宏都拉斯並非唯一案例，拉丁美洲、非洲、印太地區等許多國家，同樣面臨著相同處境，這也點出了北京的經濟諾言，往往只是包著糖衣的政治籌碼，一旦失去利用價值，留下的只有凋零的產業與沉重的債務。據指出，中國長期試圖挖角我國邦交案例與手段層出不窮，帛琉總統本週受訪，也主動告知外媒揭示中國施壓手法。近年來，中國持續以強大壓力脅迫我在太平洋的友邦帛琉，面對北京當局禁止中國旅客前往帛琉觀光、直接要求放棄與台灣邦誼等壓力，以及持續不斷的金錢拉攏，帛琉歷任總統與人民依舊堅定選擇了截然不同的道路。涉外人士認為，帛琉之所以堅定與台灣站在一起，是因為雙方的邦誼是建立在民主自由人權等共享價值的基礎之上。他說，自1999年建交以來，台灣不以脅迫為手段，而是透過專業的農漁業、醫療衛生、觀光發展、教育培訓、文化交流、海洋保育及海事安全推動合作，持續獲得帛琉政府與人民的高度肯定。而帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，也與台灣永續發展理念高度契合，這種基於雙方民主與主權尊重的關係，凸顯台灣是一個可以患難與共的夥伴，而非一個試圖掌控其友邦未來的債主。據指出，賴清德此次出訪史瓦帝尼，不僅是為了見證雙邊合作的成果，更是在向國際社會宣告，台灣的外交不走華而不實的路線，而是透過「總合外交」推進與友盟的實質關係。涉外人士表示，當中國試圖完成其霸權版圖時，史瓦帝尼的堅守、帛琉的真心以及宏都拉斯的困境，無疑是給全球的一記警鐘，而台灣將持續以專業與誠信，在世界的各個角落用心紮根，證明真正長久的邦誼，從來都不是建立在空頭支票上，而是建立在對彼此未來具體的貢獻與承諾之中。