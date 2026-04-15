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CCL族群近期成為台股火熱焦點，尤其台光電近日漲不停，今（15）日開盤瞬間衝上3875元，再度創下歷史新天價，收盤台光電漲205元，收在3810元，漲逾5%，統計4月來，短短9個交易日已大漲1275元，漲幅49.03%。台光電昨日一度攻上漲停，今日再度大漲，股價也再創新高，氣勢十分驚人。台光電公布3月自結損益數字，3月營收120.1億元，月增17.8%，年增56.6%，創新高，第1季營收330.7億元，季增32.8%，年增52.5%，創單季新高；自結3月淨利18.24億元，年增42%，每股純益5.08元。證交所近日也公布注意股名單，台光電近日漲勢兇猛，遭列入其中。證交所指出，台光電最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.89%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達720.00元。最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達173.10%，而遭列注意股。AI推動中高階銅箔基板（CCL）需求，松下、材料大廠Resonac（力森諾科）等指標日商3月起再漲價30%不等，台廠也傳出漲聲，CCL業界透露，因應生產成本上升與產品供不應求，高階品3月初已陸續和客戶群溝通續漲，預期今年各指標業者將持續反映需求，一路調高報價至下半年。統一投顧認為，CCL三雄表現亮眼，台光電、台燿與聯茂，營收月增17.83%、37.98%、29.11%，優於預期並同創新高，反應AI需求超強，其中，高階CCL二哥台燿營收強度最為驚艷，3月自結EPS 1.61元也優於預期，上修目標價至989元；台光電則在材料領先，上修目標價至3800元。