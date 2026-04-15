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全聯公認最大敗筆終於要改！門市直擊電子價卡樣本被讚爆

「全聯的價格表居然改電子化了！不能當價格糾察隊了」

▲全聯幾間門市已經開始導入電子價卡測試被民眾直擊，不少人都表示支持。（圖/Threads）

超市電子價卡「美廉社是先驅」！全聯砸40億拼2.5年內全面置換

在2025年6月底完成全台灣800間分店的更新，攜手電子紙龍頭元太科技、雲創通訊，總計砸下4.5億元汰換紙本價卡

▲美廉社電子價卡在去年6月全面導入800間門市，如今全聯也正式要跟上了！（圖/美廉社Threads）

決定將電子標籤計劃投資額從30億增加至40億，目標是在2028年6月前導入全台門市，原本時程也從3年縮短至2.5年內完成。

全聯有決心跟進電子價卡仍給鼓勵！成本高美廉社近十倍

全聯不僅門市更為大間、品項更多、分店數也遠超美廉社達到400間以上，全面導入電子價卡的成本，兩企業就已經相差到快十倍。

▲全聯門市要全面導入電子價卡成本高達40億，未來全面導入之後，每年可減少數萬的碳排量。（圖／記者鍾怡婷攝）

依照全聯的規模來看，絕對是數萬的碳排量，是極度可觀的永續減碳效益

全聯福利中心因為營業時間長、據點眾多，現今已經是台灣超市最大的龍頭，也是民眾日常生活不可或缺的店家。然而近年來，全聯老是因為「標價有落差」被顧客詬病，幾乎是每個月都有顧客在抱怨這件事，官方也已經出面道歉多次。不過最近有網友發現，全聯門市的「電子標籤」越來越多，已經開始要跟上美廉社的腳步，而董事長林敏雄也在日前證實，已經宣布投入40億「電子標籤計劃」，預計在2.5年門市全面導入電子價格牌。有網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的畫面，全聯某間門市的甜點區，下方已經不再置放紙本的價格卡，而是白底黑字的加上背景綠色的花樣電子價卡，樣式清楚又好看。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「讓店員更輕鬆，少一些無聊找麻煩的，最好趕快每家店都有」、「越來越多家店開始在放電子價卡了，價格清楚也不會混亂」。事實上，超市全面導入電子價卡是由美廉社起頭，，在推出之後就已經廣受好評。然而全聯其實10月底就已經開始被發現有部分門市導入少許的電子價卡，當時全聯僅回應：「這是實驗性的，還沒有規劃全台門市進駐。」如今半年過去，全聯董事長林敏雄就親自證實，為展現改善營運品質的決心，全聯劉鴻徵協理表示，經過統計，電子標籤導入之後，每間店可以節省1.5至2個人的人力，電子標籤的導入不僅是為了解決爭議，更是因應台灣日益嚴重的缺工問題。雖然社群上很多人聽到該消息之後，都覺得身為超市龍頭、加上過去價差爭議眾多，這本來就是「全聯應該要做的」。但其實可以比較一下跟美廉社的規模來看，以美廉社來說，導入電子價卡可以減少百萬張紙質標籤的使用，一年估計可以減少7000公噸的碳排量，，全聯官方肯花這個錢，還是值得給予鼓勵，讓人非常期待全面落實電子價卡的全聯來臨。