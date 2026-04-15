NBA季後賽首輪即將到來，第4種子洛杉磯湖人與第5種子休士頓火箭的「流量大戰」即將於本周末開打。湖人受困於兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的傷情，數據模型預測湖人遭淘汰機率高達86%，ESPN專家團12人中有11人直言看好火箭晉級，不少投注網站都推薦投注「火箭5場內解決系列賽」。
傷病成致命傷！唐西奇恐至少缺席至第4戰
根據名記Shams Charania最新報導，唐西奇雖然在西班牙接受多次注射治療，但康復節奏並不樂觀，最快也要到系列賽第4場（G4）才可能復出；至於里夫斯則基本確定首輪報銷。大數據機構「Kalshi Sports」模型顯示，在戰力嚴重折損下，湖人晉級機率不到20%，火箭淘汰湖人的機率則飆升至86%。
NBA官網專家舒曼（John Schuhmann）指出，即便湖人健康，火箭本季每百回合淨勝分（+5.4）也是聯盟第6佳，遠優於湖人的+1.5。如今湖人後場雙核缺陣，火箭擁有多名防守悍將能輪流消耗詹姆斯（LeBron James），湖人恐難以招架。
37歲杜蘭特再進化 成火箭奪勝關鍵
相對於湖人的愁雲慘霧，休士頓火箭則在老將杜蘭特（Kevin Durant）帶領下展現爭冠氣勢。數據統計顯示，杜蘭特加盟火箭首季表現驚人，本季總得分2026分（聯盟第4），成為NBA史上單季突破2000分最年長的球員。
防守端KD也很出色，對手面對杜蘭特防守時命中率僅42.2%（聯盟第4）。總出場時間2840分鐘（聯盟第2）。
美國權威媒體CBS的6名作家一致看好火箭過關；《The Athletic》則預測火箭將以4：2勝出，認為詹姆斯雖能憑個人能力帶湖人拿下幾場勝利，但不可能贏4場，但面對火箭優異的外圍體能與防守深度，湖人難有翻盤機會。
賭盤賠率傾向火箭 5戰解決成熱門選項
目前《BetMGM》開出的系列賽賠率中，火箭勝出的賠率為-650，湖人則為+475。多個專家推薦投注「火箭5場晉級（+260）」，認為這將是首輪懸念最小的系列賽之一。
《亞利桑那共和報》指出，唯一力挺湖人的僅有ESPN名記史皮爾斯（Marc J. Spears），他預測湖人能以4：2逆襲。然而，面對火箭本季創下NBA歷史新高的54.5%團隊籃板率（REB%），陣容殘缺的湖人如何在禁區對抗杜蘭特與申京（Alperen Sengun）的組合，將是詹姆斯職業生涯面臨的最艱難考驗之一。
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根據名記Shams Charania最新報導，唐西奇雖然在西班牙接受多次注射治療，但康復節奏並不樂觀，最快也要到系列賽第4場（G4）才可能復出；至於里夫斯則基本確定首輪報銷。大數據機構「Kalshi Sports」模型顯示，在戰力嚴重折損下，湖人晉級機率不到20%，火箭淘汰湖人的機率則飆升至86%。
NBA官網專家舒曼（John Schuhmann）指出，即便湖人健康，火箭本季每百回合淨勝分（+5.4）也是聯盟第6佳，遠優於湖人的+1.5。如今湖人後場雙核缺陣，火箭擁有多名防守悍將能輪流消耗詹姆斯（LeBron James），湖人恐難以招架。
相對於湖人的愁雲慘霧，休士頓火箭則在老將杜蘭特（Kevin Durant）帶領下展現爭冠氣勢。數據統計顯示，杜蘭特加盟火箭首季表現驚人，本季總得分2026分（聯盟第4），成為NBA史上單季突破2000分最年長的球員。
防守端KD也很出色，對手面對杜蘭特防守時命中率僅42.2%（聯盟第4）。總出場時間2840分鐘（聯盟第2）。
美國權威媒體CBS的6名作家一致看好火箭過關；《The Athletic》則預測火箭將以4：2勝出，認為詹姆斯雖能憑個人能力帶湖人拿下幾場勝利，但不可能贏4場，但面對火箭優異的外圍體能與防守深度，湖人難有翻盤機會。
賭盤賠率傾向火箭 5戰解決成熱門選項
目前《BetMGM》開出的系列賽賠率中，火箭勝出的賠率為-650，湖人則為+475。多個專家推薦投注「火箭5場晉級（+260）」，認為這將是首輪懸念最小的系列賽之一。
《亞利桑那共和報》指出，唯一力挺湖人的僅有ESPN名記史皮爾斯（Marc J. Spears），他預測湖人能以4：2逆襲。然而，面對火箭本季創下NBA歷史新高的54.5%團隊籃板率（REB%），陣容殘缺的湖人如何在禁區對抗杜蘭特與申京（Alperen Sengun）的組合，將是詹姆斯職業生涯面臨的最艱難考驗之一。
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