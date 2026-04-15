鳳凰城太陽在附加賽首戰錯失晉級先機，原本握有勝勢的局面卻在決勝時刻全面崩潰，最終遭波特蘭拓荒者逆轉吞敗。太陽從末節連續失誤、防守對位失靈，到禁區與板凳戰力崩盤，多個環節同時失控，太陽自己親手葬送勝利，而每一個環節都有人必須為這場崩盤負責。

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第四節的崩潰序曲　掌控全局竟變成一團亂

整晚的大部分時間，鳳凰城看起來都是天賦更高、更冷靜的那支球隊。布克(Devin Booker)貢獻了穩定的22分，傑倫格林(Jalen Green)更是如入無人之境，全場狂飆35分撕裂拓荒者防線。太陽在第四節一度建立起11分的領先優勢，成功主導了比賽節奏。然而，季後賽等級的籃球是殘酷的，掌控與崩潰之間的界線往往只有一線之隔。拓荒者在末段發動了一波27比12的瘋狂攻勢，除了防守壓力與二次進攻外，阿夫迪亞(Deni Avdija)炸裂般的41分表現徹底翻轉了戰局，他在比賽剩餘16秒時的關鍵「三分打」更是成了致命一擊。

太陽並非沒有最後一搏的機會，在傑倫格林錯失可能改寫命運的三分球後，太陽拚搶到了進攻籃板，卻在轉瞬間又將球權送還給對手。最終，這場附加賽首戰以110：114畫下句點，這場失利並非轟轟烈烈地戰死，而是在一連串細微卻致命的失誤中逐漸窒息。

古德溫致命脫手失誤　布魯克斯的防守失靈

在季後賽的舞台上，一個回合就足以定義一名球員的生涯。古德溫(Jordan Goodwin)整晚表現得極具侵略性，特別是在籃板球的拚搶上展現了教練渴望的能量。不過，最後關頭那次慘痛的失誤掩蓋了他所有的努力。在傑倫格林的三分球彈框而出後，古德溫在人群中硬是摘下了價值連城的進攻籃板，只要他能穩住球權或是傳回外線重整旗鼓，太陽就有機會追平甚至絕殺。無奈，塞布爾(Matisse Thybulle)如鬼魅般的抄截直接抹殺了太陽最後的生存希望，讓這場拚搏成了悲劇。

而被寄予厚望要守住對方核心的布魯克斯(Dillon Brooks)表現同樣令人失望。布魯克斯早早陷入犯規麻煩，打亂了太陽的防守佈署。更慘的是，他完全拿阿夫迪亞沒辦法，後者將這場對決變成了個人的得分秀，頻頻利用突破與造犯規撕裂防線。身為防守尖兵的布魯克斯，在對手發動反擊潮時未能起到定海神針的作用，反而成了防守端的漏洞，眼睜睜看著領先優勢化為烏有。

太陽空有天賦　內線失守、板凳深度徹底崩盤

如果說布魯克斯的問題在外線，威廉斯(Mark Williams)則在禁區爭奪戰中徹底敗下陣來。拓荒者全場狂抓13個進攻籃板，並轉化為15分二次進攻得分，拓荒者中鋒克林根(Donovan Clingan)全場摘下11個籃板，在位置爭奪與卡位上完全壓制了威廉斯，在一場差距僅有4分的比賽中，無法控制籃板與保護禁區，無疑是自殺行為。

除了個人失誤，太陽板凳群的集體失能更是崩盤的主因。當先發球員在進攻端苦撐時，第二陣容卻未能延續領先氣勢。當太陽在第四節領先11分時，正是板凳輪換期間出現了防守強度下滑與溝通失誤，讓拓荒者逮到機會。數據顯示，拓荒者替補席以33：17完爆太陽板凳，太陽原以為憑藉天賦能順利挺進季後賽，但這場逆轉失利證明了，在高壓環境下，冷靜的執行力與板凳發揮才是真正存活的關鍵。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...