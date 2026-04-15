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熱軋鋼板、鋼捲（一般料）+1,200

熱軋鋼捲（軋延料）+1,200

冷軋鋼捲（一般料）+1,200

電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）+1,000

熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料） +1,000

熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料） +1,000

電磁鋼捲 （中低規、高規） +1,000

近期煉鋼原料成本持續升高，國際主流鋼廠陸續調漲報價。中鋼今（15）日召開五月份月盤盤價會議並表示，穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，合宜反映鋼廠成本；鋼品每噸上漲至少1000元，最高每噸上漲1200元。雖然目前中東地緣政治衝突尚未落幕，後續發展態勢仍將牽動全球經濟局勢。國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶仍在100美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚，鐵礦砂行情站穩每公噸 100至110美元區間，冶金煤價格上漲至230至240美元。不過，全球經濟穩定復甦。美國製造業維持擴張態勢，製造業供應鏈積極回補庫存。歐洲經濟受惠於通膨放緩與融資環境轉鬆，工業生產回穩。中國大陸持續擴大財政支出，並強化振興內需政策。台灣則是人工智能科技應用持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，主計總處預測115 年台灣經濟成長率達7.71%。世界鋼鐵協會（worldsteel）14日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求17.241億公噸，年增0.3%；明年需求將達17.62億公噸，年增2.2%，增加近3800萬公噸，反映鋼鐵業已進入復甦週期。時序邁入第二季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。伴隨煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，美國Nucor鋼廠連續十三週調漲售價，當地熱軋出廠行情創兩年新高，每公噸站上1,150美元。歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破820美元。亞洲鋼廠如寶鋼、越南和發等最新盤價續以漲盤開出，統計自年初以來，亞洲鋼廠熱冷軋產品的國際報價累漲超過100至120美元/公噸，國內下游流通行情累計漲幅達新台幣3,500至4,000元/公噸，國內外鋼市上漲動能持續強勁。中鋼表示，向來重視用鋼產業鏈穩定發展與供需秩序，依最新成本結構與市場情勢審慎研議，5月份月盤採循序漸進方式調整，產品全面調漲如下：（新台幣公噸