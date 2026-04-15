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台灣時間今（15）日一早，NBA東區附加賽激烈開打，夏洛特黃蜂展現韌性，以127：126一分差險勝熱火，拿下附加賽第二輪門票，熱火則無緣季後賽。黃蜂主教練查爾斯．李（Charles Lee）高度讚揚球隊團結一致，並透露鮑爾最後在落後一分時的那顆致勝球出手快速，是因當時處於落後狀態，「你會希望打得越快越好」，如果沒順利得分，還有布蘭登．米勒（Brandon Jordan Miller）可以補上第二波攻擊。賽後訪問中，記者問及第四節情形，黃蜂隊125：123兩分領先熱火時，黃蜂以戰術性犯規，擾亂熱火出手三分球，後來則在熱火三顆罰球都進的狀況下，反倒落後一分，時間僅剩8.7秒，黃蜂拉梅羅·鮑爾（LaMelo LaFrance Ball）見情勢立即出手，上籃成功再度超前，成為致勝關鍵。對此，李回應，犯規額度確實可用，況且「當你落後時，你會希望打得越快越好，目的是留出時間爭搶前場籃板或進行二次進攻。如果當時比分是平手，我們才會選擇把時間耗盡。」李點出，柯比．懷特（Coby White）在後面控球，作為優秀的接應，若對手保持原位防守或換防，鮑爾就會是第一個進攻選擇，若鮑爾再沒有出手機會，後側還有布蘭登．米勒（Brandon Jordan Miller）可以補上攻擊機會。查爾斯李坦言，「場上的戰術執行並不總是完美的，不過球員找到了堅持下去的方法。」稱讚球員沒有在情勢居後時輕言放棄，展現成長和成熟一面。面對執行力極強的熱火隊，黃蜂今天以硬碰硬，李特別強調了布里吉斯（Miles Bridges）在防守端的領袖氣質，並建立起了「禁區禁飛」的強硬心態，為防守端帶來安全感、衝搶籃板，利用早期進攻節奏來打擊對手。這是李在擔任教頭後的首次附加賽，被問及感想，李感謝教練團保持專注，場外大量情蒐、場內戰術指導等，「教練團在幫助球員應對這種關鍵時刻，做得非常出色」、「他們在整場比賽中都保持專注」，此外，李也特別感謝球迷的支持，「他們這一整年都給了我們巨大的幫助。」