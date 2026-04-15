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民眾黨籍的中配前立委李貞秀遭開除黨籍喪失不分區立委身分，後續動向備受關注。她今（15）日現身立法院被問到此事時，笑說要趕快完成畢業論文，然後要趕快找工作，也說「把包包賣一賣也可以，大家可以幫我找工作，我還要找房子，這都需要一點時間」。李貞秀13日出席出席中評會時，身穿要價17萬的Dior Dioriviera短版連帽外套，手上也拎著愛馬仕的Bride-a-Brac便當包，定價2萬9100元，另外李貞秀就職當天穿著近4萬元的愛馬仕白鞋，2024年財產申報時也有約240萬的精品跟珠寶清單，備受關注。李貞秀今天身穿比利時名設計師DIANE VON FURSTENBERG的DVF的連身裙，價格約1萬5千元台幣，手上搭配愛馬仕的GARDEN PARTY包，價值約10到20萬。針對下一步規劃，李貞秀說，要趕快完成畢業論文啊！她還要畢業，口試馬上要來，她終於有時間弄了，畢竟已經上了快兩年的課，一定希望可以如期拿到畢業證書，然後還要再去趕快要找工作，或是把包包賣一賣也可以，「大家也可以幫我找工作，還要準備找房子，因為我把工作室退掉，這都需要一點時間啦。」