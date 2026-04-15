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▲華莎（如圖）曾裸身遭沸水燙傷，造成二級程度。（圖／翻攝自MAMAMOO華莎IG）

華莎裸體被熱水燙傷！皮膚黑一片送急診

▲華莎（如圖）燙傷皮膚發黑，現已痊癒完全。（圖／翻攝自MAMAMOO華莎IG）

韓國女團「MAMAMOO」成員HWASA（華莎；안혜진）昨（14）日登上金信英的廣播節目，首度分享私下燙傷事故，引發大批粉絲關心，她回憶當時情景，拿取加熱式加濕器時，不慎把沸水灑出來，一腳踏上去造成二級燙傷，立刻前往急診室醫治，華莎驚恐地說，當下沒有穿衣服，「幸虧水沒有灑在身體上，是灑在腳上，皮膚有一陣子因為燙傷而發黑，但現在幾乎沒有留下疤痕。」華莎昨於金信英的廣播節目分享燙傷經歷，被聽眾關心起狀況，她大方還原過程，「我之前在搬動加熱式加濕器的時候，不小心把水灑出來，結果踩到了水，幸虧水沒有灑在身體上，是灑在腳上，當時因為我是裸體搬加濕器，還好是踩到水，所以沒有更嚴重的燙傷。」不過當時踩到的水溫已經達到沸點，華莎立刻前往急診室接受治療，經過休養照護後，已經沒有大礙，「雖然是二級燙傷，但現在已經痊癒，皮膚有一陣子因為燙傷而發黑，但現在幾乎沒有留下疤痕。」消息一曝光，許多粉絲湧入紛紛關切，願她平時多注意身體。1995年出生的華莎，2014年以女團MAMAMOO成員身分出道，團體憑〈Um Oh Ah Yeh〉、〈You’re the Best〉、〈Yes I am〉、〈HIP〉等多首熱門歌曲留走紅。之後她在2019年以〈TWIT〉展開SOLO活動，接連推出〈Maria〉、〈I Love My Body〉、〈Good Goodbye〉等作品，單飛名氣完全不輸團體時期。