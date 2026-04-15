近期TVBS裁撤資深主播吳安琪的消息在媒體圈引發軒然大波，不僅引發專業不被尊重的討論，更讓外界見識到傳統媒體經營的冷酷。對此，資深媒體沈春華打破沉默，在臉書以《我在15年前，先把自己裁員了》為題發長文，除了隔空力挺吳安琪，更痛批電視台裁員資深主播的做法「非常愚蠢」，是在親手毀掉自家的招牌與信賴度。
看透媒體趨勢的主動出走！沈春華揭15年前請辭內幕
沈春華現年67歲，是台灣具代表性的資深新聞主播、電視節目主持人及媒體人，以專業形象與親和力著稱。她曾任中視新聞、八大新聞主播，並創下以兒童節目、專題報導及新聞主播身分拿下13座電視金鐘獎紀錄。她選擇在52歲時告別主播台，轉向新媒體發展，致力於熟齡人生規劃。
沈春華表示，看到吳安琪的消息讓她內心悸動不已。外界也總好奇她當年為何在巔峰時期離開主播台？她首度揭露，除了想陪伴家人，更因為當時已感受到冷靜而不安的警訊，因網路時代來臨讓資訊扁平化，傳統電視台的優勢正在瓦解。
她表示，隨著媒體經營權多次轉手，新的決策者看新聞部門的角度變了。而資深主播累積的「信任感」與「陪伴感」是電視台最重要的核心資產，但在現今某些經營者眼中，這些價值卻被轉化為冰冷的「成本」。
怒批粗暴裁員傷害信賴 沈春華：別以為我們只有一條路
針對近日電視台裁員舉動，沈春華直言，以粗暴的方式對待扛著媒體形象的資深主播，是極度不智的行為。她認為：「這其實非常愚蠢，這把電視台自己的信賴度和招牌也給傷害了。」
沈春華表示，當年52歲選擇離開，是為了在仍有強大能量時為自己掌舵，避免未來被迫以不從容的方式離開。她也對媒體圈姊妹喊話：「現代女性早就不一樣了，別以為我們只有一條路，我們勇於承擔，也有能力走出另一道風景。」
祝福吳安琪海闊天空 盼媒體重拾第四權價值
沈春華感嘆，媒體曾經身為第四權的榮光，正因時代浪潮而面臨重塑的挑戰。她並非比別人勇敢，而是更早看見趨勢。她也為吳安琪送上誠摯祝福，期許對方離開主播台後能迎來更寬廣的天地。
沈春華臉書全文：
《我在15年前，先把自己裁員了》
這幾天，看到吳安琪遭到裁員的消息，引發不少討論。
有人為資深主播的處境感到不平，認為這是對專業與資歷的不尊重；
也有人批評媒體經營者，把新聞部門與主播視為成本的一環；
當然，也有聲音提醒——這是媒體生態劇烈變動下，無可避免的現實。
我看著這些評論，內心有很深的悸動。
因為早在15年前，我就做了一件在外界看來有些不可思議的事——
我把自己，從主播的位置上「裁掉」了。
當年，我對外的說法很單純：
我想要更多時間、更多空間，重新整理自己的人生，陪伴家人、陪伴孩子。
這些都是真的。
但有一個更深層的原因，我很少說出口——
那是一種隱隱的不安，也是一種冷靜的判斷。
我已經清楚地感受到：
媒體的世界，正在改變。
網路時代來臨，資訊開始扁平化。
過去需要高度門檻才能進入的新聞產製，如今逐漸被解構；
資訊的速度、多元來源，甚至觀點的競爭，都讓傳統電視新聞，慢慢失去原本的優勢。
同時，我也看見，在經營權多次轉手之後，
新的決策者，開始用不同的方式看待新聞部門。
曾經，我們被視為品牌的核心。
資深主播所累積的信任感、陪伴感，是電視台最重要的資產之一。
但隨著時代改變——
這些價值，在某些經營者眼中，開始轉換成另一種語言：
「成本」。
我很清楚，那條界線正在移動。
於是，在52歲那一年，
在我仍然熱愛、也仍然有強大能量的時候，
我選擇離開。
對很多人來說，那是一個難以理解的決定。
但對我而言，那是一種「為自己掌舵」的選擇。
因為我知道——
時代的腳步，不會為任何人停下來。
如果我沒有在當時做出選擇，
或許有一天，我會被迫面對一個更不從容、也更不舒服的離開方式。
所以我選擇，帶著感恩，離開我的舒適圈；
也帶著一點點不安，但更多的是期待，走向下一段人生。
很多人習慣把勞方與資方放在對立的位置。
但其實，兩者只是站在不同的角度，看待同一個現實。
媒體，曾經被視為第四權，
承擔著傳遞真相、監督社會的重要角色。
我們也曾以此為榮。
只是，在網路時代的浪潮下，
這樣的角色與價值，正面臨前所未有的挑戰與重塑。
回頭看，
我不是比較勇敢，
只是比較早看見趨勢的轉變。
電視台用粗暴的方式來裁員，尤其是扛著媒體形象的資深主播，其實非常愚蠢，這把電視台自己的信賴度和招牌也給傷害了。
現代女性早就不一樣了，別以為我們只有一條路，我們勇於承擔，也有能力走出另一道風景。
祝福安琪，海闊天空！
Photo:人生的另一場主動出走～攝於美國南加大媒體管理碩士班畢典。
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沈春華現年67歲，是台灣具代表性的資深新聞主播、電視節目主持人及媒體人，以專業形象與親和力著稱。她曾任中視新聞、八大新聞主播，並創下以兒童節目、專題報導及新聞主播身分拿下13座電視金鐘獎紀錄。她選擇在52歲時告別主播台，轉向新媒體發展，致力於熟齡人生規劃。
沈春華表示，看到吳安琪的消息讓她內心悸動不已。外界也總好奇她當年為何在巔峰時期離開主播台？她首度揭露，除了想陪伴家人，更因為當時已感受到冷靜而不安的警訊，因網路時代來臨讓資訊扁平化，傳統電視台的優勢正在瓦解。
她表示，隨著媒體經營權多次轉手，新的決策者看新聞部門的角度變了。而資深主播累積的「信任感」與「陪伴感」是電視台最重要的核心資產，但在現今某些經營者眼中，這些價值卻被轉化為冰冷的「成本」。
怒批粗暴裁員傷害信賴 沈春華：別以為我們只有一條路
針對近日電視台裁員舉動，沈春華直言，以粗暴的方式對待扛著媒體形象的資深主播，是極度不智的行為。她認為：「這其實非常愚蠢，這把電視台自己的信賴度和招牌也給傷害了。」
沈春華表示，當年52歲選擇離開，是為了在仍有強大能量時為自己掌舵，避免未來被迫以不從容的方式離開。她也對媒體圈姊妹喊話：「現代女性早就不一樣了，別以為我們只有一條路，我們勇於承擔，也有能力走出另一道風景。」
祝福吳安琪海闊天空 盼媒體重拾第四權價值
沈春華感嘆，媒體曾經身為第四權的榮光，正因時代浪潮而面臨重塑的挑戰。她並非比別人勇敢，而是更早看見趨勢。她也為吳安琪送上誠摯祝福，期許對方離開主播台後能迎來更寬廣的天地。
沈春華臉書全文：
《我在15年前，先把自己裁員了》
這幾天，看到吳安琪遭到裁員的消息，引發不少討論。
有人為資深主播的處境感到不平，認為這是對專業與資歷的不尊重；
也有人批評媒體經營者，把新聞部門與主播視為成本的一環；
當然，也有聲音提醒——這是媒體生態劇烈變動下，無可避免的現實。
我看著這些評論，內心有很深的悸動。
因為早在15年前，我就做了一件在外界看來有些不可思議的事——
我把自己，從主播的位置上「裁掉」了。
當年，我對外的說法很單純：
我想要更多時間、更多空間，重新整理自己的人生，陪伴家人、陪伴孩子。
這些都是真的。
但有一個更深層的原因，我很少說出口——
那是一種隱隱的不安，也是一種冷靜的判斷。
我已經清楚地感受到：
媒體的世界，正在改變。
網路時代來臨，資訊開始扁平化。
過去需要高度門檻才能進入的新聞產製，如今逐漸被解構；
資訊的速度、多元來源，甚至觀點的競爭，都讓傳統電視新聞，慢慢失去原本的優勢。
同時，我也看見，在經營權多次轉手之後，
新的決策者，開始用不同的方式看待新聞部門。
曾經，我們被視為品牌的核心。
資深主播所累積的信任感、陪伴感，是電視台最重要的資產之一。
但隨著時代改變——
這些價值，在某些經營者眼中，開始轉換成另一種語言：
「成本」。
我很清楚，那條界線正在移動。
於是，在52歲那一年，
在我仍然熱愛、也仍然有強大能量的時候，
我選擇離開。
對很多人來說，那是一個難以理解的決定。
但對我而言，那是一種「為自己掌舵」的選擇。
因為我知道——
時代的腳步，不會為任何人停下來。
如果我沒有在當時做出選擇，
或許有一天，我會被迫面對一個更不從容、也更不舒服的離開方式。
所以我選擇，帶著感恩，離開我的舒適圈；
也帶著一點點不安，但更多的是期待，走向下一段人生。
很多人習慣把勞方與資方放在對立的位置。
但其實，兩者只是站在不同的角度，看待同一個現實。
媒體，曾經被視為第四權，
承擔著傳遞真相、監督社會的重要角色。
我們也曾以此為榮。
只是，在網路時代的浪潮下，
這樣的角色與價值，正面臨前所未有的挑戰與重塑。
回頭看，
我不是比較勇敢，
只是比較早看見趨勢的轉變。
電視台用粗暴的方式來裁員，尤其是扛著媒體形象的資深主播，其實非常愚蠢，這把電視台自己的信賴度和招牌也給傷害了。
現代女性早就不一樣了，別以為我們只有一條路，我們勇於承擔，也有能力走出另一道風景。
祝福安琪，海闊天空！
Photo:人生的另一場主動出走～攝於美國南加大媒體管理碩士班畢典。