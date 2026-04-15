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▲57歲主播吳安琪（如圖）遭TVBS裁員，目前已開始休假。（圖／翻攝自TVBS官網）

近期TVBS裁撤資深主播吳安琪的消息在媒體圈引發軒然大波，不僅引發專業不被尊重的討論，更讓外界見識到傳統媒體經營的冷酷。對此，資深媒體沈春華打破沉默，在臉書以《我在15年前，先把自己裁員了》為題發長文，除了隔空力挺吳安琪，更痛批電視台裁員資深主播的做法「非常愚蠢」，是在親手毀掉自家的招牌與信賴度。沈春華現年67歲，是台灣具代表性的資深新聞主播、電視節目主持人及媒體人，以專業形象與親和力著稱。她曾任中視新聞、八大新聞主播，並創下以兒童節目、專題報導及新聞主播身分拿下13座電視金鐘獎紀錄。她選擇在52歲時告別主播台，轉向新媒體發展，致力於熟齡人生規劃。沈春華表示，看到吳安琪的消息讓她內心悸動不已。外界也總好奇她當年為何在巔峰時期離開主播台？她首度揭露，除了想陪伴家人，更因為當時已感受到冷靜而不安的警訊，因網路時代來臨讓資訊扁平化，傳統電視台的優勢正在瓦解。她表示，隨著媒體經營權多次轉手，新的決策者看新聞部門的角度變了。而資深主播累積的「信任感」與「陪伴感」是電視台最重要的核心資產，但在現今某些經營者眼中，這些價值卻被轉化為冰冷的「成本」。針對近日電視台裁員舉動，沈春華直言，以粗暴的方式對待扛著媒體形象的資深主播，是極度不智的行為。她認為：「這其實非常愚蠢，這把電視台自己的信賴度和招牌也給傷害了。」沈春華表示，當年52歲選擇離開，是為了在仍有強大能量時為自己掌舵，避免未來被迫以不從容的方式離開。她也對媒體圈姊妹喊話：「現代女性早就不一樣了，別以為我們只有一條路，我們勇於承擔，也有能力走出另一道風景。」沈春華感嘆，媒體曾經身為第四權的榮光，正因時代浪潮而面臨重塑的挑戰。她並非比別人勇敢，而是更早看見趨勢。她也為吳安琪送上誠摯祝福，期許對方離開主播台後能迎來更寬廣的天地。