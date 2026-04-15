YouTube罕見送上「少看廣告」福利，官方13日宣布直播功能更新，未來只要符合2種條件，系統就會自動暫停插播廣告，避免觀眾在最關鍵時刻被打斷。這2種情況分別是粉絲購買Super Chat、Super Stickers或送禮後，以及直播聊天室互動衝上高峰時。不過官方也強調，這項功能僅適用於已開啟自動廣告的創作者直播。
YouTube於13日在官方部落格公布最新直播更新，主打提升創作者與觀眾即時互動體驗。其中最受矚目的，就是系統將在特定時刻自動「保留廣告」，讓直播氣氛不會被中斷。
YouTube官方證實：滿足2條件可暫停插播廣告
根據YouTube官方說明，第一種情況是當觀眾在直播中購買Super Chat、Super Stickers或送禮後，系統會自動提供一段「個人無廣告時段」，讓觀眾在支持創作者後，不會立刻被廣告打斷。官方表示，這樣做是為了讓創作者能即時感謝粉絲，不讓互動時刻被切斷。
第二種情況，則是當聊天室互動來到高峰時，YouTube系統會自動延後對所有觀眾投放廣告。官方指出，當整個聊天室氣氛正熱，系統會辨識這類高互動時刻，主動「hold back ads」，也就是暫時保留廣告，避免直播節奏被打亂。
只限直播且要先開啟1功能
不過，這次更新並不代表YouTube全面開放跳過廣告，也不是所有影片都適用。官方說明，無論是粉絲購買Super系列功能後的個人無廣告時段，還是聊天室高峰時刻的全體延後插播，都只會在創作者已開啟自動廣告功能時生效。
官方保住直播氛圍
從官方說法來看，YouTube這次調整的核心，是希望提升直播社群互動品質。尤其在創作者感謝斗內、聊天室瞬間爆量等情境下，若畫面突然插播廣告，確實容易破壞直播流暢度。如今改由系統自動判斷是否延後廣告，也被外界視為YouTube罕見針對觀眾體驗做出的讓步。
除了廣告調整外，YouTube也同步宣布，觀眾現在可在橫式直播中透過手機送禮，並擴大更多地區支援；另外，平台也預告未來將推出更多直播自訂工具，例如垂直裁切版面等功能。
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YouTube官方證實：滿足2條件可暫停插播廣告
根據YouTube官方說明，第一種情況是當觀眾在直播中購買Super Chat、Super Stickers或送禮後，系統會自動提供一段「個人無廣告時段」，讓觀眾在支持創作者後，不會立刻被廣告打斷。官方表示，這樣做是為了讓創作者能即時感謝粉絲，不讓互動時刻被切斷。
第二種情況，則是當聊天室互動來到高峰時，YouTube系統會自動延後對所有觀眾投放廣告。官方指出，當整個聊天室氣氛正熱，系統會辨識這類高互動時刻，主動「hold back ads」，也就是暫時保留廣告，避免直播節奏被打亂。
只限直播且要先開啟1功能
不過，這次更新並不代表YouTube全面開放跳過廣告，也不是所有影片都適用。官方說明，無論是粉絲購買Super系列功能後的個人無廣告時段，還是聊天室高峰時刻的全體延後插播，都只會在創作者已開啟自動廣告功能時生效。
官方保住直播氛圍
從官方說法來看，YouTube這次調整的核心，是希望提升直播社群互動品質。尤其在創作者感謝斗內、聊天室瞬間爆量等情境下，若畫面突然插播廣告，確實容易破壞直播流暢度。如今改由系統自動判斷是否延後廣告，也被外界視為YouTube罕見針對觀眾體驗做出的讓步。
除了廣告調整外，YouTube也同步宣布，觀眾現在可在橫式直播中透過手機送禮，並擴大更多地區支援；另外，平台也預告未來將推出更多直播自訂工具，例如垂直裁切版面等功能。