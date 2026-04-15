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今（15）日的比賽中，洛杉磯道奇在八局下靠著塔克（Tucker）的安打取得領先，在一分差的情況下，道奇並未派出今年的終結者迪亞茲（Edwin Díaz），而是推出貝西亞（Vesia）。他完美地連續三振大都會的中心打者，守住1分領先並帶領球隊取得勝利。然而在達成救援成功的條件下，並未推派守護者也引起外界討論。迪亞茲上次登板是在11日對戰遊騎兵隊時。當時他被擊出2分砲，主投1局挨4安失3分表現欠佳，且直球球速也有所下降。隔天的比賽雖在6-3領先符合救援機會，但他並未登板，而是由特萊寧（Treinen）、貝西亞接力守住勝果。羅伯斯解釋道：「關於艾德溫（Edwin），我與防護員及投手教練討論過，因為他已經休息了幾天，我們想讓他在賽前先去牛棚投球以確認狀態。因此，今天才沒有在第9局讓他登板。」他也補充：「如果經過那次牛棚確認沒有問題，我想他明天就能恢復到可出賽的狀態。」儘管球速下降等問題令人憂心，但羅伯斯仍表示：「說實話，我從一開始就覺得這不是什麼大問題，只是採取了慎重的對應。」強調是基於預防受傷的觀點才採取迴避登板與慎重處理，並表示：「他本人說過『想在牛棚投投看』，我們尊重他的態度。但我們必須遵守程序與規範，所以先在牛棚進行確認。牛棚時他的球速已回升至 90 多英里，這點讓人感到欣慰。」表示球速已在逐漸恢復中。