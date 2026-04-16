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▲舒華（如圖）去年7月才自爆「母胎單身」，不料昨日就被爆料跟柯震東熱戀中。（圖／YouTube@때때때 TTT）

韓國女團i-dle成員葉舒華昨（15）日時隔近兩年，再被爆熱戀柯震東，還傳出已到見家長階段。雖然柯震東經紀人否認表示：「公司沒聽說。」但仍引發熱議。而有網友翻出舒華在去年7月時，才坦承自己是母胎單身，與爆料內容有極大落差，這也讓粉絲不滿怒批：「不要造謠」。舒華爆出緋聞後，有網友翻出舒華在去年7月與tripleS成員琉然錄影時，被問到是否能參加戀愛實境節目《換乘戀愛》時，她當場表示自己不能上，「因為我是母胎單身。」證實尚未談過戀愛。但根據《鏡週刊》爆料指出，舒華與柯震東已密戀1年多，甚至雙方已到見家長階段，柯媽媽還曾跟親友大讚舒華大方又有家教。而舒華母胎單身、與密戀1年的完全不同內容，也讓粉絲非常傻眼，怒批是在造謠，「有必要這樣炒作嗎」、「沒證據就閉嘴吧，不要隨意造謠」、「謠言止於智者，連個照片都沒有，不要隨便亂傳。」事實上，舒華早在2024年就與柯震東傳出緋聞，兩人被捕捉跟陶晶瑩、賈靜雯等人的聚會照，之後舒華發文曬出美照，寫道：「hey, i love you」，釣出柯震東留言3個閉眼表情符號，兩人互動引發外界瘋猜戀愛中。不過當時舒華所屬經紀公司Cube娛樂罕見回應否認：「傳聞並無事實根據。」然而這次再傳緋聞，報導甚至指出兩人戀情在圈內已不是祕密，只是因女方粉絲的反對聲浪，才一直保持低調。對此，柯震東經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」舒華則尚未做出回應。