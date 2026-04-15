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日本茨城縣取手市議會78歲市議員赤羽直一，14日被檢舉在開會期間使用私人手機玩遊戲，遭議長嚴重警告。赤羽也鞠躬道歉，並透露當時玩的手遊是一款拼圖遊戲。據茨城新聞報導，市議會事務局表示，在3月19日會期最後一天，議會對部分議案進行表決時，赤羽直一在座位的桌下使用手機玩遊戲。同日晚間，兩名旁聽者向市府官網檢舉，此事才曝光。取手市議會議長山野井隆上月26日以違反市議會基本條例與市議會規則所規定的「尊重議會品位之義務」，對赤羽直一進行了口頭與文書形式的「嚴重注意」警告，要求他深切反省並向市民說明、致歉。赤羽直一表示，當時正好結束了重大議案的表決，就鬆懈下來，「大約從一個月前開始沉迷於拼圖遊戲，結果在議會上也玩了起來」，這是他首次在議會開會時不當使用智慧型手機，對此感到相當抱歉。赤羽直一曾當選過5屆市議員，並曾任1屆縣議員及市議會議長，資歷深厚。他承諾將利用各種機會向市民致歉，並履行剩下的任期到2028年為止）」，否認會辭去議員職務。但市議會內部目前出現了要求對其採取更嚴厲處分的聲音。