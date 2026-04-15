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中華籃協完整聲明：

關於媒體報導2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段7月6日對戰中國之比賽，盛傳FIBA將此戰改至中國瀋陽舉行，中華民國籃球協會特此嚴正聲明此非事實。

第2階段FIBA以地緣政治背景為由，將雙方之主場移至第三地，中華隊之主場移至菲律賓馬尼拉，而當時FIBA即已表示7月6日原中國之主場亦將移至第三地。中華民國籃球協會與FIBA維持密切溝通，雖截止目前為止尚未以書面定案比賽地點，但7月6日之比賽皆仍以於第三地舉行之方向規劃，媒體所謂可能移至中國舉辦之報導應屬誤傳。目前，FIBA官網雖仍顯示比賽地點為中國，僅因第三地國家（韓國）尚未提出具體比賽城市及場館，近期提出後，FIBA將正式書面通知，官網並隨即更新。

中華民國籃球協會將繼續與FIBA保持密切溝通，預防任何可能損及我方利益或有任何不公平之處，並且將據理力爭，積極爭取各項權益。

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段即將於7月重燃戰火，針對近期盛傳7月6日中華男籃客場對決中國一役，中國積極爭取回歸主場瀋陽舉行一事，中華民國籃球協會今（15）日發布正式聲明澄清，強調此傳聞並非事實，該場賽事目前仍以「第三地舉行」為規劃方向，並承諾將為我國男籃據理力爭。中華男籃本次資格賽與日本、南韓及中國同分在B組，競爭極為激烈。在上階段賽事中，國際籃總（FIBA）以「地緣政治背景」為由，將台灣主場迎戰中國的比賽移至菲律賓馬尼拉進行，導致我國男籃失去主場優勢，球員更需承受舟車勞頓之苦。針對7月6日原定由中國男籃主場的賽事，籃協指出，FIBA在第2階段時便已明確表示，該場比賽同樣會比照辦理移至第三地舉行。針對近期傳出賽事可能移往中國瀋陽的風聲，籃協在聲明中明確表示：「此報導應屬誤傳。」籃協強調，與FIBA維持密切溝通後，目前的規劃方向仍是以「第三地」舉行。至於為何FIBA官網目前仍顯示比賽地點為中國？籃協解釋，這是因為目前的第三地主辦國尚未提出具體的比賽城市與場館。一旦韓方提出場地資訊，FIBA將會正式書面通知並更新官網資訊。由於上階段我方已配合FIBA要求放棄主場，若此階段中國隊能如願將賽事移回主場，將對我國男籃造成嚴重的不公平競爭。對此，中華籃協展現強硬態度，表示將持續與FIBA保持聯繫，積極預防任何損及我方利益的變數。籃協重申，目前球隊正全力備戰7月3日作客南韓以及7月6日對戰中國的關鍵戰役，協會絕對會積極爭取各項應有權益，讓國手們能在公平的環境下應戰。