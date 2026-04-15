隨著波特蘭拓荒者在附加賽擊敗太陽，西區季後賽首輪「第7 VS 第2」的對決正式出爐。由聯盟新科巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜的聖安東尼奧馬刺，將迎戰睽違5年重返季後賽的拓荒者。儘管拓荒者近期狀態神勇，但《The Athletic》兩位NBA專家在最新的賽前分析中給出了令波特蘭球迷心碎的預測：馬刺將以直落4橫掃過關。
文班亞馬的季後賽首秀 年輕馬刺的成色試金石
馬刺隊本季豪取62勝，並迅速竄升至聯盟頂端，但外界最關注的依然是7呎4吋（約224公分）的外星人文班亞馬，能否在季後賽的高壓防守下維持統治力。馬刺隨隊記者魏斯（Jared Weiss）指出，這將是文班亞馬職業生涯的新考驗：「每一支球隊都會試圖透過身體對抗將他撞出舒適圈，我們還沒見過他如何應對這種等級的針對性防守。」
雖然馬刺陣容極其年輕，除了巴恩斯（Harrison Barnes）與科內特（Luke Kornet）外幾乎缺乏季後賽經驗，但由福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）與卡索（Stephon Castle）組成的核心陣容，在例行賽已展現出超越年齡的成熟。
拓荒者雖然崛起 但專家認「級別不同」
拓荒者在總教練斯普利特（Tiago Splitter）的帶領下，下半季打出聯盟第3佳的防守效率，前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）更成長為明星級球員。然而，面對文班亞馬這道空中防線，專家認為拓荒者的進攻將面臨毀滅性打擊。
拓荒者隨隊記者奎克（Jason Quick）雖然肯定球隊的成長，特別是新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）在護框與外線投射的進步，但他依然認為這不足以撼動馬刺。奎克表示：「馬刺是我本季看過最完整的球隊之一，文班亞馬影響比賽的方式是數據無法完全體現的。除非卡馬拉（Toumani Camara）或夏普（Shaedon Sharpe）能有超水準發揮，否則拓荒者難以贏下任何一場。」
關鍵對決 克林根對位文班亞馬
本系列賽最引人注目的莫過於兩位大型中鋒的肉搏。克林根雖然沒有溫班亞馬的臂展，但具備力量優勢與強悍的禁區干擾力。魏斯分析道：「克林根或許能讓溫班亞馬看起來像個普通人，但從整體戰力來看，馬刺的外圍防守深度與進攻火力遠超拓荒者。」
專家預測：馬刺 4：0 橫掃
針對系列賽最終結果，兩位專家給出了完全一致且殘酷的預測：
📍魏斯（Jared Weiss）： 馬刺橫掃。文班亞馬的防守將有效封鎖拓荒者的禁區進攻，馬刺的深度足以讓比賽在快速反擊中直接失去懸念。
📍奎克（Jason Quick）： 馬刺橫掃。雖然拓荒者正處於上升期，但現在還不是時候。馬刺太過紀律且深不可測，這不會是一場具備競爭力的系列賽。
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馬刺隊本季豪取62勝，並迅速竄升至聯盟頂端，但外界最關注的依然是7呎4吋（約224公分）的外星人文班亞馬，能否在季後賽的高壓防守下維持統治力。馬刺隨隊記者魏斯（Jared Weiss）指出，這將是文班亞馬職業生涯的新考驗：「每一支球隊都會試圖透過身體對抗將他撞出舒適圈，我們還沒見過他如何應對這種等級的針對性防守。」
雖然馬刺陣容極其年輕，除了巴恩斯（Harrison Barnes）與科內特（Luke Kornet）外幾乎缺乏季後賽經驗，但由福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）與卡索（Stephon Castle）組成的核心陣容，在例行賽已展現出超越年齡的成熟。
拓荒者在總教練斯普利特（Tiago Splitter）的帶領下，下半季打出聯盟第3佳的防守效率，前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）更成長為明星級球員。然而，面對文班亞馬這道空中防線，專家認為拓荒者的進攻將面臨毀滅性打擊。
拓荒者隨隊記者奎克（Jason Quick）雖然肯定球隊的成長，特別是新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）在護框與外線投射的進步，但他依然認為這不足以撼動馬刺。奎克表示：「馬刺是我本季看過最完整的球隊之一，文班亞馬影響比賽的方式是數據無法完全體現的。除非卡馬拉（Toumani Camara）或夏普（Shaedon Sharpe）能有超水準發揮，否則拓荒者難以贏下任何一場。」
本系列賽最引人注目的莫過於兩位大型中鋒的肉搏。克林根雖然沒有溫班亞馬的臂展，但具備力量優勢與強悍的禁區干擾力。魏斯分析道：「克林根或許能讓溫班亞馬看起來像個普通人，但從整體戰力來看，馬刺的外圍防守深度與進攻火力遠超拓荒者。」
專家預測：馬刺 4：0 橫掃
針對系列賽最終結果，兩位專家給出了完全一致且殘酷的預測：
📍魏斯（Jared Weiss）： 馬刺橫掃。文班亞馬的防守將有效封鎖拓荒者的禁區進攻，馬刺的深度足以讓比賽在快速反擊中直接失去懸念。
📍奎克（Jason Quick）： 馬刺橫掃。雖然拓荒者正處於上升期，但現在還不是時候。馬刺太過紀律且深不可測，這不會是一場具備競爭力的系列賽。
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