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▲賴清德出席提名記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.15）

民進黨中執會今（15）日徵召法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長。主席賴清德致詞時表示，這次提名兩位市長候選人，擁有三項特點，包含年輕有為，對國家充滿理想抱負、有良好學經歷，第三，都是專業好人才。民進黨下午召開民進黨縣市長提名新竹、桃園記者會。賴清德表示，一位具備法律專長，另一位擁有生醫工程專業，這兩位「縣市好人才」，了解城市未來發展和產業轉型升級，能以專業能力為桃園市和新竹市開創更好的新局勢和新風貌。賴清德指出，黃世杰是桃園優秀的客家子弟，擁有深厚法學專業，黃在桃園縣升格直轄市初期，即被延攬加入市府團隊，不僅幫助解決各局處在第一線面臨的法規問題，也重新整備1500項的法規，讓市府團隊推動施政更加順利，也憑藉對桃園地方需求的深入理解，經常提出要將市政資源挹注地方建設的建議，為地方發展奠定更穩固的根基。賴清德提到，經過四年的市府歷練後，2020年，黃世杰進入立法院，在國會的專業問政成績有目共睹；在爭取地方建設與鄉親福利方面，也同樣不遺餘力，深獲肯定，協助桃園地方建設打下完善的基礎。賴清德說，桃園作為是台灣接軌國際的重要門戶，需要一位真正了解桃園需求、為桃園發展打拚的好市長，他相信，黃世杰絕對是最佳的領航員，能夠讓桃園再次找回發展動能，再度展翅翱翔。賴清德續指，莊競程具有生醫工程專長，且長年在陽明交通大學任教，無論是對新竹學術能量與園區產業脈動，或是對新竹市發展需求，都有高度的掌握，加上，莊擔任立委期間，積極參與「再生醫療雙法」，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》的立法討論與推動，為台灣再生醫療制度與生醫產業發展，奠定重要的基礎。「莊競程正是新竹推動『生醫科技與ICT產業跨領域結合』最需要的專業戰力！」賴清德說，他相信莊一定能以生醫專業串聯科技廊帶，將新竹市打造成兼具「科技腦」與「生醫心」的智慧健康首善之都。此外，賴清德也在中執會上推薦兩人才，黃世杰與莊競程不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力，他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白四年，再度成長的最佳市長人選。