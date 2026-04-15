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▲柯震東在IG寫下三把火表情符號，引起粉絲猜想。（圖／IG@kaikaiko）

柯震東與韓國女團i-dle成員葉舒華爆出緋聞，週刊透露兩人已經低調交往一年半，甚至私下還已經見過對方家長，對此，柯震東經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》緋聞相關消息，「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」而柯震東稍早也在IG發限時動態，並寫下三個「🔥」表情符號，消息瞬間掀起粉絲熱議。面對外界對柯震東及舒華戀情的揣測，柯震東並未正面回應戀情，僅在IG限時動態貼出「3個火焰符號🔥」，被網友認為是在無聲抗議虛假的爆料；不過也有粉絲認為曖昧的回應是語帶保留，倒也不是完全否認的意思；至於經紀公司態度則相對低調，柯震東經紀人回應表示：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝。」回顧柯震東、葉舒華緋聞起點，最早可追溯至2024年夏天，當時葉舒華返台期間，曾現身柯震東的生日派對，現場還包括陶晶瑩、賈靜雯等藝人，兩人首度公開同框。之後葉舒華曾在IG發文寫下「Hey~ i love you」歌詞，柯震東在留言區留下表情符號互動，意外引發粉絲不滿，甚至遭到出征，他隨後刪除留言並道歉，強調只是「路過留言」，但緋聞也因此持續延燒。時隔2年，葉舒華和柯震東再次傳出緋聞，根據《鏡週刊》報導，葉舒華在台灣工作期間，疑似多次出入柯震東住處，互動相當密切，且這對戀情在業界早就不是祕密，甚至舒華已經見過男方家長，還獲得「大方、有家教」的好評，雖然雙方皆未認愛，但隨著柯震東被發現開始學韓文，加上葉舒華頻繁往返台韓工作，因此這段跨國緋聞仍然尚未落幕，擁有超高討論度。