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▲文彩元以手寫信的方式宣布將在6月結婚，經紀公司也透露男方不是圈內人。（圖／IG@moonchaewon_official）

文彩元宣布結婚 婚禮6月舉行、老公是圈外人

南韓39歲演員文彩元以《燦爛的遺產》、《善良的男人》、《Good Doctor善良醫生》、《惡之花》等作品廣為人知，鮮少有緋聞的她，去年被問到有男友嗎？卻回應「有也不能說有」，沒想到今（15）日以手寫信的方式跟大家宣布婚訊，「想到要建立一個家庭、好好經營它，心裡有點緊張，但更多的是期待與悸動。未來也會努力以更多元的面貌持續活動。」婚禮也確定在6月舉行，至於老公身分則未公開，只確定是圈外人。文彩元在IG公開結婚喜訊，「從出道到現在，一直受到大家溫暖的關心與支持，所以想親自把這個消息告訴大家。」她想要建立一個家庭、好好經營它，心裡有點緊張，但更多的是期待與悸動，也簡單提到婚後計畫，表示：「未來會努力以更多元的面貌持續活動。」同時希望大家的每一天都能充滿笑容與幸福。根據《MY DAILY》報導，文彩元的老公是圈外人，他們交往的時間不短，所以決定結婚，「婚禮日期是最近才確定，也已經開始陸續向親友傳達消息，目前正忙於準備婚事。」經紀公司也表示，文彩元將於6月舉行婚禮，到時候只邀請家人與親友，謝絕媒體採訪。文彩元去年5月出演《SNL Korea 7》時，曾被問到「有男朋友嗎？」她竟說「就算有，也不能說有吧？」而她過去在多次訪問中談到理想型也表示：「我不喜歡會說謊的人，可能是因為我自己不太用社群，所以也希望對方不要用社群，還有比起外向型，我比較喜歡內向型的人。」間接承認有在交往中的對象。文彩元今年39歲，2007年以SBS情境喜劇《奔跑吧，鯖魚》出道，之後出演《風之畫師》、《燦爛的遺產》、《公主的男人》、《Good Doctor善良醫生》、《惡之花》，以及電影《最終兵器：弓》、《今天的戀愛》等作品廣為台灣觀眾熟知，今年初上映的電影《心機特務》是她目前最新作品。大家好，我即將在6月結婚了。自從出道以來，一直受到大家溫暖的關心與支持，所以很想親自把這個消息告訴你們。想到要建立一個家庭、好好經營它，心裡有點緊張，但更多的是期待與悸動。未來也會努力以更多元的面貌持續活動。希望大家的每一天都能充滿笑容與幸福。 在這個溫暖的春天裡，也祝福大家都能過得很幸福。一直以來真的很謝謝你們。🩵