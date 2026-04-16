🟡7-ELEVEN

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▲7-11「春賞開心花」檔期是4月15日至4月19，雪糕、餅乾買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11「春賞開心花」限時4月15日至4月19日，三色豆巧克酥、辛拉麵買1送1。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11「春賞開心花」自4月15日至4月19日，多款指定飲品買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是4月17日至4月21日。（圖／全家提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是4月15日至4月19日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是4月17日至4月19日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於4月16日上午9時開賣心樸甘栗仁18元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社APP於4月16日上午9時開賣灣仔碼頭煎餃韭菜豬肉煎餃16入129元，平均每顆8元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

超商本周優惠更新，7-11舉辦「春賞開心花」檔期活動，4月15日至4月19日限時5天，買1送1、買2送2、買2送1好康都有。買2送2換算成單件平均特價，買1送1也有多款人氣商品，像是愚人節推出的「三色豆巧克酥」，平均單件特價來看，、紅蔘飲35元、英國香氛洗手乳100元。此外，葡萄王超能7益菌也是半價折扣，平均每包9.9元。現煮飲品共4款買2送2，、大杯精品拿鐵平均55元、黃金蕎麥茶平均30元、黑糖粉粿剉冰平均33元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月17日至4月21日，門市「限時殺5日」是4月15日至4月19日，買一送一商品共3款，，萊爾富自有品牌海洋深層水2公升平均25元。OKmart推出「週週超值選」，4月17日至4月19日期間，；小美冰淇淋2件40元、平均每杯20元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。