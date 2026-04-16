🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11舉辦「春賞開心花」檔期活動，4月15日至4月19日限時5天，買1送1、買2送2、買2送1好康都有。
買2送2換算成單件平均特價，百吉巧克脆皮大雪糕18元、福樂Q果優酪雪糕芒果芝芝25元、舒味思萊姆氣泡水18元、Bourbon一口餅乾／洋芋片21元、葡萄／可樂軟糖25元、順天本草調理飲25元、白蘭氏養蔘飲35元。
買1送1也有多款人氣商品，像是愚人節推出的「三色豆巧克酥」，平均單件特價來看，三色豆巧克酥40元、盛香珍捲心酥20元、辛拉麵25元、烤紅春香地瓜30元、紅蔘飲35元、英國香氛洗手乳100元。此外，葡萄王超能7益菌也是半價折扣，平均每包9.9元。
現煮飲品共4款買2送2，特大杯濃萃美式平均33元、小葉紅茶平均23元、大杯精品拿鐵平均55元、黃金蕎麥茶平均30元、黑糖粉粿剉冰平均33元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月17日至4月21日，包括多喝水竹炭離子水平均15元、愛之味麥仔茶平均13元、波蜜果菜汁平均9元、蘇打大雪糕平均18元、雙響泡沙茶鍋燒湯麵平均18元、雞汁點心麵平均20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是4月15日至4月19日，買一送一商品共3款，同樣有辛拉麵袋麵平均25元，以及夏天冷凍庫必備的布丁大雪糕平均18元，萊爾富自有品牌海洋深層水2公升平均25元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，4月17日至4月19日期間，味味A黑蒜豚骨湯麵買一送一、平均每碗20元；小美冰淇淋2件40元、平均每杯20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月16日上午9時開賣心樸甘栗仁（45g）每包18元，灣仔碼頭煎餃韭菜豬肉煎餃16入129元，平均每顆8元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11舉辦「春賞開心花」檔期活動，4月15日至4月19日限時5天，買1送1、買2送2、買2送1好康都有。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月17日至4月21日，包括多喝水竹炭離子水平均15元、愛之味麥仔茶平均13元、波蜜果菜汁平均9元、蘇打大雪糕平均18元、雙響泡沙茶鍋燒湯麵平均18元、雞汁點心麵平均20元。
門市「限時殺5日」是4月15日至4月19日，買一送一商品共3款，同樣有辛拉麵袋麵平均25元，以及夏天冷凍庫必備的布丁大雪糕平均18元，萊爾富自有品牌海洋深層水2公升平均25元。
OKmart推出「週週超值選」，4月17日至4月19日期間，味味A黑蒜豚骨湯麵買一送一、平均每碗20元；小美冰淇淋2件40元、平均每杯20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月16日上午9時開賣心樸甘栗仁（45g）每包18元，灣仔碼頭煎餃韭菜豬肉煎餃16入129元，平均每顆8元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。