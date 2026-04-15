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根據《美麗島電子報》13日公布的最新民調及分析報告，政治人物的好感度成為左右2026選情的重要變數，台北市長蔣萬安以 62.6% 的高支持度領先群倫。針對多位政治人物進行好感度調查，《美麗島電子報》民調顯示，台北市長蔣萬安以 62.6% 奪冠，其次是台中市長盧秀燕（48.7%）以及前行政院長蘇貞昌（48.5%），蔣萬安已成為左右新北選情的最強「跨區外卡」，其高度的民眾認同感將是藍營鞏固新北政權的重要助力，此外，賴清德好感度為43.9% 、沈伯洋 21.7% 、鄭麗文 23.7%，未明確回答為9.2%。值得注意的是，民眾黨關鍵人物柯文哲的好感度僅 25.2%、黃國昌為 22.3%，與藍綠領先群呈現「斷崖式落差」。民調分析，這顯示「第三勢力」在新北正遭到嚴重邊緣化，選戰動能面回歸藍綠零和對決，對於試圖在此區插旗的民眾黨而言，是極大的警訊。在具體的市長選戰對決民調中，國民黨參選人李四川以 35.5% 支持度微幅領先民進黨參選人蘇巧慧的 34.5%，兩人差距僅 1 個百分點，處於統計誤差範圍內的「完美平手」。民調經分析指出，藍綠兩黨基本盤已完全歸隊，勝負關鍵將在於近三成尚未表態的游離選民。雖然蘇巧慧展現出更強的基層動員力（很適合度 20.7%），但李四川的輪廓相對溫和。在白營動能萎縮的情況下，蔣萬安等人的高好感度紅利，極可能成為李四川突圍的關鍵。此民調由美麗島電子報委託進行，由戴立安設計問卷與分析，並委由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查於2026年4月8至4月10日進行，以設籍新北市且年滿20歲民眾為對象，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）進行調查。