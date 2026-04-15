2026 年白沙屯媽祖徒步進香活動吸引了破紀錄的 46 萬名信眾報名參與，「粉紅超跑」自 4 月 12 日起駕後，於今（15）日下午 14 點 21 分順利抵達雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽廟，再度上演歷史性的「四媽會」。然而，在熱鬧的宗教盛事背後，卻留下了令人不忍直視的環境災難。隨著進香大隊向南推進，沿途鄉鎮的道路與農田慘遭部分缺乏公德心的「香燈腳」當成大型垃圾場，滿地廢棄物讓在地居民苦不堪言。
福食變垃圾！農地滿是塑膠袋與空紙盒
白沙屯媽祖所到之處，沿途都有許多熱心民眾與店家無私提供「福食」結緣。但龐大的人潮也帶來了失控的垃圾亂象。
近日，有白沙屯當地居民在臉書「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」沉痛控訴，當進香人潮逐漸往南移動後，路旁的農田裡竟然留下了滿地的塑膠袋、空飲料瓶、食物竹籤，甚至還有香燈腳吃剩丟棄的餐盒。
該名居民語重心長地感嘆：「跟著媽祖走，不代表一定會被保佑，品德與公德心一樣很重要！」他無奈表示，即便事前不斷宣導，類似的亂象年年上演，對於那些隨手亂丟垃圾和福食的人，「我不知道他們去走白沙屯還有什麼意義」。
在地人展開自救！號召志工 4/21 啟動清掃行動
面對髒亂不堪的街道與農地，發文者指出，將於 4 月 21 日至 25 日期間集結志工，回到白沙屯幫助居民清掃街道與農田裡的垃圾，並呼籲：「歡迎有志之士一起加入我們，出一份力，還給白沙屯一個乾淨的小鎮。」
此舉引來大批信眾讚賞，封他們為「媽祖的環保戰士」，並嚴厲譴責亂丟垃圾的行為：「不管丟的人是什麼宗教，神明都有在看誰丟的，不要心存僥倖！」甚至有人提議，明年或許該推行「撿垃圾徒步進香」，藉此考驗香燈腳是否具備真正的虔誠，也有人認為，只有停止發放福食，才能終結亂丟垃圾的亂象。
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白沙屯媽祖所到之處，沿途都有許多熱心民眾與店家無私提供「福食」結緣。但龐大的人潮也帶來了失控的垃圾亂象。
近日，有白沙屯當地居民在臉書「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」沉痛控訴，當進香人潮逐漸往南移動後，路旁的農田裡竟然留下了滿地的塑膠袋、空飲料瓶、食物竹籤，甚至還有香燈腳吃剩丟棄的餐盒。
該名居民語重心長地感嘆：「跟著媽祖走，不代表一定會被保佑，品德與公德心一樣很重要！」他無奈表示，即便事前不斷宣導，類似的亂象年年上演，對於那些隨手亂丟垃圾和福食的人，「我不知道他們去走白沙屯還有什麼意義」。
面對髒亂不堪的街道與農地，發文者指出，將於 4 月 21 日至 25 日期間集結志工，回到白沙屯幫助居民清掃街道與農田裡的垃圾，並呼籲：「歡迎有志之士一起加入我們，出一份力，還給白沙屯一個乾淨的小鎮。」
此舉引來大批信眾讚賞，封他們為「媽祖的環保戰士」，並嚴厲譴責亂丟垃圾的行為：「不管丟的人是什麼宗教，神明都有在看誰丟的，不要心存僥倖！」甚至有人提議，明年或許該推行「撿垃圾徒步進香」，藉此考驗香燈腳是否具備真正的虔誠，也有人認為，只有停止發放福食，才能終結亂丟垃圾的亂象。
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