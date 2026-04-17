為探討台灣當前在國防安全、能源政策與經濟發展之間所面臨的多重挑戰，《NOWNEWS今日新聞》於今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇，邀集國內外專家學者與政策實務人士，剖析台灣面臨「國防」與「能源」兩大議題，結合戰略、經貿與社會面向深入探討。
本次論壇特別邀請四位美國學者與政策專家與會，長期關注台海安全、印太戰略及國際政經情勢，將從不同專業背景提供觀察：
Mark Montgomery（美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任）
曾多次公開評論台海安全情勢，指出中國對台軍事施壓已成為區域重要風險之一，並強調提升嚇阻能力與安全合作的重要性。
Michael Sobolik（美國哈德遜研究所資深研究員）
研究領域涵蓋美中關係、印太戰略與國家安全政策，長期關注台灣在區域戰略中的角色。
David Fedor（美國胡佛研究所政策研究員）
關注國際安全、能源與科技政策，並參與相關政策討論與研究。
Riley Walters（美國哈德遜研究所資深研究員）
研究領域包括國際經濟、貿易政策與經濟安全議題，關注台灣在全球供應鏈中的角色。
本次論壇將聚焦於國防安全與能源穩定兩大主軸，並延伸至經濟發展與產業用電等議題，探討在國際局勢變動與地緣政治風險升高之下，台灣如何在安全與發展之間取得平衡，並提出多元觀點與對話空間。
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Mark Montgomery（美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任）
曾多次公開評論台海安全情勢，指出中國對台軍事施壓已成為區域重要風險之一，並強調提升嚇阻能力與安全合作的重要性。
Michael Sobolik（美國哈德遜研究所資深研究員）
研究領域涵蓋美中關係、印太戰略與國家安全政策，長期關注台灣在區域戰略中的角色。
David Fedor（美國胡佛研究所政策研究員）
關注國際安全、能源與科技政策，並參與相關政策討論與研究。
Riley Walters（美國哈德遜研究所資深研究員）
研究領域包括國際經濟、貿易政策與經濟安全議題，關注台灣在全球供應鏈中的角色。
本次論壇將聚焦於國防安全與能源穩定兩大主軸，並延伸至經濟發展與產業用電等議題，探討在國際局勢變動與地緣政治風險升高之下，台灣如何在安全與發展之間取得平衡，並提出多元觀點與對話空間。
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