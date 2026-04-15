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資深藝人蕭大陸的前女友張金鳳2021年多次在節目上指稱侯怡君是小三、介入她與蕭大陸的感情，遭起訴誹謗罪，台北地院今天下午判刑3月，可易科罰金9萬元。本案尚未確定可提上訴。蕭大陸2021年與侯怡君結婚，張金鳳卻先後在「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」共4個節目公開表示侯怡君是第三者，侯怡君因此提告。台北地檢署認為，張金鳳稱侯怡君為小三，足以使他人對侯怡君產生負面印象，但侯怡君是不是第三者純屬私德，跟公益無關，不須考慮張金鳳是否經合理查證，因此以誹謗罪起訴。今年2月3日蕭大陸與侯怡君出庭作證，都說蕭大陸與張金鳳分手後才與侯怡君交往，兩段戀情並未重疊。侯怡君的訴訟代理人指出，張金鳳在2021年7月27日到8月5日之間多次上大眾媒體，並非單純回覆記者，也不是偶發性、一次性或被動性；藝人的感情、隱私與一般人並無不同，不可「放在展示櫃把玩鑑賞」。張金鳳不認罪，強調當初是因為侯怡君打電話給她說她才是小三，事情上了新聞，她只是鋼琴教師不是公眾人物，仍因龐大壓力一個星期不敢回家，還被學生問「張老師，你以前是小三？」她為了保護自己跟家人才接受媒體訪問。張金鳳委任律師楊榮宗表示，張金鳳沒有誹謗的故意，而是經過合理查證確信所述為真、也有關公益。