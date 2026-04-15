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工業電腦大廠研華攜手台灣車聯網協會，近日於台灣國際智慧移動展盛大亮相。研華以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心主題，攜手多家生態系夥伴展示強固型車載邊緣AI解決方案，涵蓋自動駕駛、道路智慧管理、車隊營運優化、智慧港口與戶外資產管理等多元應用，持續推動AI車載技術於真實場域落地，引領智慧交通新里程。面對智慧交通快速發展與實務落地需求，研華持續深化In-Vehicle Edge Computing架構，整合硬體平台、軟體架構與產業應用，將AI技術轉化為可規模化的產業方案。此次展出如智慧自駕車輛管理（研華x宜鼎國際）：透過整合工業級GMSL2鏡頭與光達感測技術，結合AFE、TREK 與DLT等強固型邊緣AI平台，實現 360度全方位環景感知。系統可自動偵測駕駛疲勞與分心行為，並即時預警前方碰撞與盲點風險，為工業及商用車輛打造全方位的安全防護網。AI道路智慧管理（研華x立普思）：LIPS LIMO™智慧交通解決方案整合場域資料處理與即時運算能力，可進行車輛辨識、交通流量分析與路口淨空管理，不僅能優化交通秩序、降低擁塞，並提升整體道路使用效率與城市治理能力。同時搭配研華MIC-713邊緣運算平台，提供現場即時資料處理與運算能力，支援即時決策需求，確保系統可於實際道路場域穩定運作。智慧港口AI影像辨識（研華xVaxtor）：研華強固型車載電腦DLT-V73聯手Vaxtor軟體，專為碼頭自動化設計，讓吊車等工程車輛具備自動辨識貨櫃號碼與記錄座標的功能。數據即時與港口管理系統同步，實現貨櫃位置追蹤與作業透明化，大幅提升轉運效率。此外，研華智能系統事業群資深協理林威佐將於今日出席「360° Mobility Forum」論壇，發表專題演講「Building Field-Proven AI Platforms for the Next Mobility Wave」。林威佐表示，AI的價值關鍵，在於是否能於真實且嚴苛的場域中穩定運作，並成功規模化部署。研華將分享如何透過AI強固型車載平台與軟硬體整合架構，協助企業解決從場域測試到大規模部署的痛點，並分享研華與全球夥伴共創的成功案例，打造更安全、低碳且高效的未來交通場景。