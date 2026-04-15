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▲前民眾黨立委李貞秀網路聲量趨勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心）

▲3黨網路正負聲量與好感度。（圖／TPOC台灣議題研究中心）

台灣民眾黨近期深陷前立委李貞秀引發的輿論漩渦，因不滿黨中央的懲處與遞補資格爭議，李貞秀轉而與民眾黨主席黃國昌等黨內核心成員隔空互撕、公開叫板。透過TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫觀測發現，這場由李貞秀引發的「家變」，已讓民眾黨陷入嚴重的「內耗」泥淖，成為該黨目前面臨最大的形象危機。數據顯示，民眾黨目前的網路好感度（P/N 值）已降至三黨墊底，顯示內部管理失靈正實質侵蝕支持者的信任基礎。TPOC台灣議題研究中心指出，網路聲量趨勢顯示，李貞秀在過去一個月內聲量時有高峰且極不穩定。其第一波高峰發生在3月24日，當天的熱門話題為李貞秀在直播中爆料新竹市長高虹安曾收前黨主席受柯文哲 700 萬元用於選舉金流，單日聲量爆衝至102,797 則，引發社會對白營財務透明度的劇烈質疑。TPOC台灣議題研究中心續指，第二波震盪則是李貞秀因不滿中評會處置，公開嗆聲「敢拿走立委名額就放話」，讓議題熱度維持在2 萬則上下。而近日民眾黨中評會正式決議開除其黨籍後，李貞秀隨即上節目反擊，單日聲量再次衝上52,887 則。熱門話題顯示，李貞秀的聲量高峰幾乎都與「內鬥」、「反擊黨中央」掛鉤。即便遭到除名，她仍持續透過媒體放話，這種「一人鬧全黨」的態勢，讓民眾黨近期陷入無止盡的負面輿論循環。TPOC台灣議題研究中心進一步分析三大政黨近期網路聲量表現，調查期間內，國民黨的網路好感度（P/N值）為0.49，位居第一，而民進黨為0.37，民眾黨P/N值僅0.30，在三黨中處於墊底位置。其中，民眾黨的負面聲量高達 213,445則，遠超過其正面聲量64,571則。進一步檢視熱門負面話題，可發現幾乎全部圍繞著李貞秀。熱門話題包括「李貞秀上三立政論節目大罵黃國昌胡說八道」、「師徒反目？黃國昌爆李貞秀不止一次要求對價」等，這些「內部互撕」的戲碼已成為白營好感度崩跌的主因。值得注意的是，數據分析發現，民眾黨的熱門負面話題有很大一部分是來自綠營同溫層陣營。例如在臉書「打馬悍將粉絲團」等親綠支持者粉專中，李貞秀大罵黨內戰友、批評內部溝通失靈的片段被高度轉載與討論，藉此坐實白營「黨內互打」標籤。這種內部倒戈的殺傷力遠勝外部攻擊，讓民眾黨防禦失靈，更暴露其用人與管理的系統性缺陷。這種一人把黨搞得天翻地覆的負面形象，正一步步侵蝕中間選民的信任。綜合本次輿情觀察，TPOC台灣議題研究中心表示，李貞秀風波已實質傷及民眾黨的根基。若這種「管理失靈」的政黨形象持續下去，首當其衝的將是 2026 年底的縣市長和議員選舉。在政黨好感度僅剩 0.3、且負面素材源源不斷被敵營運用的情況下，民眾黨在未來面對「藍白合」協商時，其談判籌碼與政治高度恐將大幅縮水。如果白營領導層無法拿出魄力進行實質的內部革新與止損，只怕還沒等到與外敵交手，就先在內耗的焦土中失掉先機。