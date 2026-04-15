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▲至一樓顧客服務櫃檯，出示家中IKEA商品或過往造訪新莊店的照片，即可兌換季節霜淇淋一份。（示意圖，非活動品項／翻攝自IKEA新莊店）

▲IKEA歡慶20週年，首度推出「20週年紀念版小熊盲盒」，消費滿2488元即可獲得一個，款式隨機贈送。（圖／IKEA提供）

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▲全家霜淇淋4月口味，開心果、蘭姆葡萄療癒回歸。（圖／全家提供）

IKEA歡慶新莊店20週年和內湖店5週年，推出一系列回饋活動！其中IKEA新莊店自4月18日起至5月3日前的每個週末時段，卡友可免費兌換早餐一份（每日限量200份），且活動期間內出示家中IKEA商品照片可獲得「冰淇淋兌換券」，高中以下學生證還可免費獲得盆栽一個。IKEA新莊店4月18日、19日、25日、26日以及5月2日、3日，宜家卡卡友在活動期間內於早餐時段前往瑞典餐廳，即可免費兌換早餐一份（每日上午9點開始發放號碼牌，每日限量200份）。4月28日至5月3日再加碼推出瑞典肉丸系列主餐8折優惠。且自4月17日起至5月2日，，即可兌換季節霜淇淋一份。還有5月1日至3月，出示高中生（含）以下學生證，即可至1F顧客服務櫃台兌換希望盆栽。每人限兌換一份，每日限量100份，送完為止；4月26日當天更將舉辦生日派對，現場免費分享生日蛋糕。IKEA慶祝新莊店20歲生日，首度推出「20週年紀念版小熊盲盒」，4月17日起至5月3日前，宜家卡卡友於大台北地區四間分店（新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店）以及宜蘭快閃店，單筆消費滿2488元即可隨機獲得限量小熊盲盒一個。本次特別將IKEA經典的FABLER BJÖRN愛心小熊化身為三款限定造型，包括頭戴藍色帽子、手拿藍袋的「藍調時尚熊」，手舉愛心旗子搭配紅色蝴蝶結的「愛心加油熊」，以及最讓人期待的神秘角色「猜不到的那隻熊」。且4月17日起至5月3日前於大台北4店，精選家具家飾5折。全家自4月17日起至4月12日前，門市購買霜淇淋，第二件只要6元優惠，相當於兩支55元。4月全家霜淇淋一口氣回歸兩款熱門口味，分別為「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。請迎接夏季冰品銷售旺季，全家即起至4月28日前推出「冰友總凍員」抽抽樂活動，門市購買冰品，可享任選兩件85折優惠。。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折