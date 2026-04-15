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温昇豪、林芯儀今（15）日出席客家時尚獎起跑記者會，近來電視台裁員風暴，温昇豪過去曾當過記者，現在轉戰幕後，他也分享對產業的看法，提到與李進良合作的影集《整形過後》，温昇豪坦言最後賠了7000萬元收場，不過他越挫越勇，目前正在籌備新電影，預估將投入8000萬元到1億元左右，還幽默喊話大家一起幫他找錢。温昇豪去年製作影集《整形過後》投入9000萬元資金，最後只收回2000萬元，等於賠了7000萬元，他坦言短時間不會再拍影集，「影集百分之百虧錢的，你要做到想要的品質，是沒辦法回收的。」不過他認為這只是試錯的過程，不可能每個案子都賺錢，接下來他將投資電影，預計要8000萬元到1億元，被問到會不會有壓力？他笑說，「大家一起幫我，謝謝！」另外，温昇豪過年時曾跟吳慷仁聚會，由於吳慷仁跟孫儷主演的陸劇《危險關係》不如預期，温昇豪也透露，「大家都是成年人了，而且他那麼優秀，他自己可以克服很多事的。」並強調吳慷仁是一如既往地努力。至於捲入閃兵案的薛仕凌，温昇豪認為已是司法案件不予置評。