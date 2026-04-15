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前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，同步也失去立委身分，她嚥不下這口氣，化身一級爆破士，連番登上各大政論節目，為自身辯護並反擊，直指黨內存在權力鬥爭，砲口更對準黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫等人，讓民眾黨的風波越演越烈。對此，民進黨台北市議員林延鳳斷言，黃國昌如此速斬李貞秀的目的，其實都是在替陳智菡鋪路。李貞秀近日在政論節目《前進新台灣》中指出，自己在事件中遭到黨中央施壓，被迫接受安排，並強調外界指稱她以「職位換金錢」的說法並不屬實。她表示，原本僅打算完成當前會期後再行離開，卻被塑造成不利形象，認為整起事件涉及抹黑與栽贓。林延鳳則是分析，黃國昌去年12月要求李貞秀放棄中國籍，背後其實另有盤算。她指出，關鍵在於不分區立委遞補布局，若陳昭姿依「兩年條款」離任，再加上李貞秀被處理，遞補人選將是許忠信，後續甚至可能由陳智菡接棒，形同重新洗牌。林延鳳進一步說明，目前黨內權力結構已出現轉變，包括黃國昌、陳智菡與祕書長周榆修等核心人物，已逐漸脫離前主席柯文哲的影響，轉而以黃國昌為主導。她認為，若依此脈絡推演，接續處理掉陳昭姿、李貞秀之後，就有可能輪到陳智菡繼任。此外，林延鳳也批評，民眾黨在處理李貞秀案的手法過於粗糙，她更加碼爆料，在開除決議公布後不久，小草群組即出現募款訊息，呼籲支持者若認為中評會處理得當，應協助其他黨公職達成募款目標，此舉再度引發外界議論。