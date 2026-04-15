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國民黨主席鄭麗文訪中回台，今（15）日在黨中央召開中常會，還特別穿上「全黑中山裝」表示，這是在抵達中山陵之前，一間廣東華人禮服公司特別製作送給的禮物，因此特別穿來主持常會，認為別具意義。並不忘喊話總統賴清德，一起為國內的憲政僵局，朝野坐下來對談，「麗文可以等你出訪回來」。鄭麗文強調，這次訪中行要向全世界與台灣人了解，台灣的戰略價值是非常獨特、不可取代的，但台灣也不應被窄化、矮化。在兩岸關係裡，台灣可以扮演主動的角色，取得話語權，而不是只能淪為地緣政治大國博弈的籌碼、棋子，而是可以締造區域的和平穩定。談話間，鄭麗文再度讚揚中國領導人習近平，並認為兩岸不管過去經歷了什麼，所有的分歧都可以透過對話來化解，所有的事情都好商量。這就是一個善意、誠意的展現。這幾年不斷螺旋上升的惡意，導致全世界對兩岸「兵凶戰危」的高度焦慮，現在終於得到緩解，證明我們可以選擇一條完全不同的道路，兩岸並非走向自我毀滅的戰爭意圖。鄭麗文指出，兩岸的事務絕對不是國民黨的專利，「我們願意打前鋒，在荊棘滿布、沒有人相信的時刻，勇敢地踏出第一步。」路是人走出來的，所以非常地期待台灣不分朝野，團結一起為共同目標努力。因此，再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見、得失，「如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？」最後，喊話賴清德「麗文可以等你回來」，就算你不願意談，但國內的憲政僵局片刻都不該再耽擱。國民黨非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，也希望民進黨的朋友們、賴清德總統能夠看見、聽見她誠摯的、12萬分的誠意。讓台灣的民主可以繼續地深化、鞏固，順利地運作下去。如果您真的在乎、愛護台灣的民主成就，請你們不要再做傷害台灣民主的事情。