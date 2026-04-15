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行政院長卓榮泰今（15）日出席「台灣電力工會五一勞動節模範勞工表揚大會」，致詞時強調「電力就是國力」，更感謝過去天災之際，台電員工在第一線搶修都是國家的英雄。至於台電過去提交「核三廠再運轉」計畫給核安會審查，卓榮泰表示，這計畫當然要透過各種安全、自主安全的檢查，在核安會嚴審的過程當中，相信能夠讓國人以及產業未來多一種選擇、少一份顧慮，這是政府的政策。卓榮泰今日出席出席「台灣電力工會五一勞動節模範勞工表揚大會」，致詞時表示，自己要發自內心謝謝台電，「電力就是國力」，所以今天是「台灣國力工會」在辦喜事，台電就是代表台灣最堅強的國家實力的兄弟姐妹跟英雄好漢們。在每一個重要的時刻、危機的時刻、需要的時刻，當災害來臨，我國人是遠離現場，只有台電同仁是進入到現場，各位用最短的時間、最高的效率，給國人最大的安心。卓榮泰說，台電就是這樣在支持民生、支持產業，所以政府也會支持台電，因為政府對國人、對產業有責任，一起負起這個責任。自己經常穿上台電的衣服，認為與有榮焉，但壓力非常非常的大，有一次，監察院副院長對立法院韓院長說預算趕快過，監察院已經欠台電2個月的電費沒有付了，自己則跟李副院長說，「你欠2個月電費，我是欠2000億沒有付」。卓榮泰表示，台電長年以來負擔國家非常重要的政策使命。又要台電發展多元的綠能，要台電科技的儲能、深度的節能，又要台電發展各種水力、地熱等研發。災害來的時候，要台電在最短時間內修復所有的民生用電，提供產業足夠量的供電量。而且又不能讓電價隨著成本的計算合理的調整，一直要台電付出很多。卓榮泰表示，政府在解決台電財務困難的這項上面，自己的努力還不夠，幾次在國會中的努力，希望國會能夠體認到台電工作的重要性、永續發展與健全財務體質，能夠來挹注台電的各種經費。但是編了預算，卻沒有辦法通過，唯獨這次在因應國際情勢的韌性特別條例當中，稍稍有一些經費。卓榮泰說，這一次在因應中東情勢的緊張關係中，不僅是中油，台電也吸收了大量大量的LNG（液化天然氣）成本，政府未來還是會積極地來協助台電，為台電財務的健全以及各位工作的各種士氣跟績效，政府一定會投入更多。卓榮泰提及，去年經歷很多天災，自己永遠無法忘記，那麼有紀律的一排我們的同仁，就坐在路邊，全副裝備，在昏暗的燈光，一個人一個便當。為的就是吃完便當還要進行下一次的工作。都是模範、都是國家的英雄。卓榮泰也提到，未來幾年、2030年之前，還有很多很多的電廠會興建完成，很多燃氣的新機組會替代完成。不過為了讓國人更加的安心，經濟部、台電也已經啟動了對於「傳統核能」的再運轉計畫。這個計畫當然要透過各種安全、自主安全的檢查，在核安會嚴審的過程當中，相信能夠讓國人以及產業未來多一種選擇、少一份顧慮，這是政府的政策。卓榮泰說，那通過這個檢查後，還要強烈地跟國人做溝通，取得國家最高的共識。當有需要的時候，不會因為沒有準備而讓國家在未來的發展過程當中受到打擊，「所以我們準備好了」。那未來在這個過程當中，還是希望多元發展綠能以及用新的燃氣機組的這項工作要持續的進行完成。在台中興達都有新的燃氣機組會接著上來，那也替代了很多燃煤，算是對環境永續的一個責任，也對所有地方政府跟國人健康盡一份的努力。最後卓榮泰說，台電支持民生，台電支持產業，政府就要支持台電。自己常講，政府對國人的民生用電有責任，對產業的用電有責任，因為台灣對全世界是有責任的。不容許一絲絲的停頓，不容許一絲絲的猶豫。因此台電就是全國的人民、全國的產業以及全球最關注的一項產業，就是全世界最重要的「靠山」。