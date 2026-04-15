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中華職棒「黃衫軍」季前洋投一次找齊6人，戰力相當充足，不過開季至今洋投先發1勝難求，目前累積7場先發0勝4敗的成績，已經追平2018年球團史紀錄，若今（15）日勝場再沒開胡，將寫下8場0勝的新紀錄。今日交手台鋼雄鷹，兄弟由洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥，除了要搶洋投先發首勝外，還要避免追平隊史開季12戰10敗的難堪紀錄。中信兄弟季前就完成洋將配置，羅戈、勝騎士（Mario Sanchez）、德保拉（Jose De Paula）3位老面孔，加上新洋投陶樂（Kyle Tyler） 、黎克（Nick Nelson）以及馬奎爾（Angel Macuare），6位洋投一字排開戰力充足。不過開季後兄弟洋投卻陷入一勝難求的窘境，羅戈先發3場吞2敗，防禦率3.71、勝騎士先發2場無勝敗紀錄，防禦率僅1.29，黎克則是開季前2場先發都被KO後，轉任後援，目前總計出賽4場，吞下2敗、1中繼，防禦率高達7.62。兄弟目前洋投先發7戰還沒有勝投，已經追平2018年球團史紀錄，當年兄弟開季一軍3洋投為賽格威（Zachary Segovia）、艾迪頓（Nick Additon）以及萊福力（Mitch Lively ），同樣是前7戰沒拿下先發勝。直到2018年4月6日，艾迪頓開季第3次先發，對獅隊繳出7失2分好投，拿下兄弟洋投首場先發勝，而當年兄弟的狀況與今年類似，開季同樣低迷，前10戰僅拿3勝。羅戈與勝騎士並非表現不好，而是未獲得打線奧援，羅戈開季3戰的成績是6局失1分、5局失3分、6局失3分，3場比賽打線都只得2分；勝騎士開季2戰繳出6局失1分、8局失1分的高水準內容，但打線只打下2分與1分，這也能解釋為何兄弟洋投至今勝投仍未開張。羅戈今日「投1休4」先發交手雄鷹，除了要搶本季首勝外，還要避免兄弟追平隊史最快開季10敗的紀錄。根據聯盟紀錄，開季最速10敗是1994年俊國熊的11戰10敗，12戰10敗則有3隊，分別是1996年興農牛、1997年兄弟象和2022年富邦悍將都是12戰10敗。羅戈去年與雄鷹交手4場，羅戈拿下1勝2敗，對戰防禦率1.48。雄鷹由左投王維中掛帥，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率高達10.80。去年與兄弟交手2場，全是後援出賽，投4局無失分，對戰防禦率0。