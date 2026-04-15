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台灣議題研究中心(TPOC)今(15日)公布近半年內政及外交議題的最新民調結果。受訪者中對「經濟發展的作為」、「維持穩定發電」、「維護司法公正與獨立」信心度兩極，對「解決低薪高房價」沒有信心(64.7%)的比例最高。TPOC本次調查於2026年4月6日至4月9日進行，距離上一次調查（2025年9月8日至9月12日）相隔約半年。民調中發現，民眾對於4大內政議題的信心度，除了「經濟發展的作為」表示有信心(47.2%)的民眾稍高於沒有信心(45.9%)，在「維持穩定發電」、「維護司法公正與獨立」呈現沒有信心稍高於有信心。而在四大內政議題屬「解決低薪高房價」沒有信心(64.7%)的比例最高。TPOC表示，民眾對於4大內政議題信心度皆有顯著提升，其中以「維護司法公正與獨立」的信心度上升最多，上升9.8個百分點；其次為「經濟發展」，上升9.1個百分點。以及「推動能源政策維持穩定發電」，上升8.0個百分點。從經濟面向的表現來看，47.2%的民眾對於政府在經濟發展的作為有信心，45.9%沒有信心。根據交叉分析，以戶籍在「雲嘉南」(53.3%)、年齡在「40-49歲」(53.1%)認為有信心的比例高於其他；戶籍在「中彰投」(53.5%)、「桃竹苗」(53.2%)、年齡為「30-39歲」(57.6%)、「50-59歲」(57.5%)認為沒有信心的比例較高；從政黨傾向來看，民進黨支持者(85.5%)認為有信心的比例較高；國民黨支持者(83.1%)、民眾黨支持者(85.9%)認為沒有信心的比例較高。TPOC表示，46.6%的民眾對於政府在推動能源政策維持穩定發電沒有信心，44.1%表示有信心。根據交叉分析，以戶籍在「雲嘉南」(53.0%)、「高屏澎」(50.5%)認為有信心的比例較高，戶籍在桃竹苗(52.4%)、宜花東(52.3%)認為沒有信心的比例較高；從政黨傾向來看，民進黨支持者(78.5%)認為有信心的比例較高；國民黨支持者(83.4%)、民眾黨支持者(82.7%)認為沒有信心的比例較高。對於政府在維持司法公正與獨立的作為，47.9%沒有信心，44.5%表示有信心，民眾意見一樣呈現正反兩極拉扯。根據交叉分析，以戶籍地在「高屏澎」(53.3%)、「雲嘉南」(52.6%)年齡在「40-49歲」(50.3%)認為有信心的比例較高；戶籍地在「中彰投」(52.9%)、年齡在「30-39歲」(57.5%)、「50-59歲」(57.8%)認為沒有信心的比例較高。值得注意的是，20-29歲對司法有信心(44.8%)稍高於沒有信心(42.8%)；從政黨傾向來看，民進黨支持者(78.7%)認為有信心的比例較高；民眾黨支持者(89.2%)認為沒有信心的比例較國民黨支持者(84.9%)高。高達64.7%的民眾對於政府在解決低薪高房價的作為沒有信心，26.2%表示有信心。根據交叉分析，以戶籍地在「北北基」(70.0%)、年齡在「50-59歲」(73.8%)、「30-39歲」(72.9%)認為沒有信心的比例較高。民眾對於近半年國際與外交議題的看法，53.8%的民眾認為台灣的國際關係變好，51.0%的民眾認為台灣與美國的關係變好；顯示有過半的民眾都相同認為台灣的「國際關係」與「台美關係」變好。反觀，僅13.3%民眾認為台灣的兩岸關係變好。和上一次(2025年9月)的調查結果相比，民眾認為「台美關係」變好的比例上升最多，共上升15.9個百分點；其次是「國際關係」上升15.5個百分點；相對來說民眾雖認為「兩岸關係」變好的比例有上升，但上升的幅度較小，僅4.2個百分點。本次研究由TPOC台灣議題研究中心進行，調查期間於2026年4月6日至4月9日，調查對象為全國22縣市且年滿20歲之一般民眾。此次調查採用市話調查方式進行，針對家用電話號碼進行分層隨機抽樣，電話號碼尾數2位隨機，合計共完成1,099份有效樣本，抽樣誤差在正負2.96個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度加權處理。